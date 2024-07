"E o criză comparabilă cu criza imobiliară în acest moment, doar că de data asta e în acest sector strategic al României - agricultura", spune Teofil Dascălu, fermier din Vrancea.

Seceta a făcut dezastru în aproape toată ţara

În trei sferturi din ţară, situaţia este severă. Terenul este plin de crăpături, iar recoltele sunt compromise. La porumb, seceta a decimat jumătate din producţia totală, conform estimărilor. Iar la floarea-soarelui, pierderea va fi de 30%.

Vezi și

Stratul de zăpadă a fost insuficient sau aproape inexistent la final de iarnă, iar ploile au venit rar şi în cantităţi foarte mici la început de vară. În plus, temperaturile au crescut cu mai mult de 10 grade faţă de cele normale încă din prima zi a lunii iunie, iar şirul zilelor toride a fost foarte lung. Din acest motiv, porumbul s-a uscat înainte de maturitate, iar floarea-soarelui nu s-a dezvoltat. Pălăriile, altădată cât o farfurie de mari, au rămas cât pumnul.

Pentru că autorităţile sunt incapabile să dezvolte sistemul de irigaţii, fermierii rămân la mila cerului.

"Canalul ăsta trebuia sa fie plin cu apa ca sa avem debit suficient, sa putem iriga. Dupa cum puteti vedea sunt buruieni si aer", spune un agricultor.

Despăgubiri şi amânarea ratelor la bănci sunt soluţiile de la Ministerul Agriculturii

"Fermierii vor putea primi despăgubiri între 200-255 de euro pe hectar. Fermierii trebuie să se îndeptre către primării să depună înştinţările despre calamităţi. Comisiile vor face evaluarea pagubelor produse de secetă", spune Violeta Mușat, secretar de stat Ministerul Agriculturii.

Banii sunt insuficienţi, spun fermierii.

"Fermierii ajung să cheltuiască undeva la 1.400 de euro pe hectar. În cazul de faţă, cu despăgubirile de 250 de euro, în cazul calamităţii de sută la sută, acest fermier are o pierdere de cel puţin 1.000-1.200 de euro hectar", spune Teofil Dascălu, fermier din Vrancea.

"Avem un efectiv de 320 de capete de bovine, 300 de porci pe grajduri. Încă furajăm din recolta de anul trecut care mai rezista undeva la vreo luna de zile. La porumb o sa fie zero, in curand o sa tocam porumbul pentru siloz pentru ca incercam sa recuperam ceva pentru hrana animalelor, dar nu are valoare nutritiva", spune Marian Lucas, crescător de animale.

În perioada următoare, ploile se vor înmulţi, dar acestea vor mai ajuta doar în cazul culturilor de porumb si floarea-soarelui care au fost până acum irigate.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că legea care permite uciderea urşilor agresivi va rezolva problema atacurilor tot mai dese? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰