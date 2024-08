Aşa arată confortul pentru familia Fetcu. Cu o investiţie de până în 30.000 de euro, au transformat o maşină de marfă într-o autorulotă cu toate condiţiile. Avantajele sunt multiple, spune bărbatul, fost inginer mecanic auto. "Socializam cu alte persoane care au aceeasi pasiune ca noi, poate sa ne facem un grup de prieteni cu care sa calatorim", a declarat Veronica.

La festival participă peste 1.000 de posesori de rulote

Aşa a început cea mai importantă întâlnire în natură a pasionaţilor de camping de la Râşnov. Oamenii se pun la curent cu ce mai e nou în domeniu şi fac schimb de idei pentru un spaţiu limitat mai bine organizat. Marinel a început să cutreiere ţara cu cortul, iar acum e nedezlipit în concedii de autorulota sa. La festival participa peste 1.000 de posesori de rulote, camioane, şi mai ales autorulote. Vorbim despre orice vehicul in care poti trai cu aproape toate conditiile de acasa, insa in aer liber, in mijlocul naturii.

Vezi și

Festivalul rulotiştilor, care a adunat inclusiv turişti din Germania, Irlanda sau Norvegia, ţine până duminică. Iar taxa de campare este de 100 de lei pe zi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi avut vreodată probleme cu produsele chinezeşti cumpărate de pe Temu sau Shein? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰