Vezi și

O fetiţă de 10 ani din judeţul Caraş-Severin a ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara, după ce mama a folosit în locuinţă o substanţă toxică, de uz veterinar, pentru a scăpa de purici. "Din păcate, fetiţa în vârstă de 10 ani e în stare extrem de gravă, iar medicii sunt extrem de rezervaţi cu privire la şansele de recuperare. Este în comă, a fost transferată la spitalul din Timişoara, după ce la spitalul din Caransebeş a ajuns în stop cardio-respirator. Totul s-a întâmplat după ce mama ei şi a celorlalţi doi fraţi a vrut să îi scape de purici. A folosit pentru acest lucru o soluţie de uz veterinar, folosită de obicei pentru turmele de oi. Soluţia este însă extrem de concentrată şi o singură sticluţă trebuie diluată în sute de litri de apă. Părinţii celor trei copii au pulverizat substanţa nediluată prin curte, dar au spălat-o şi pe minoră pe cap. Substanţa a fost absorbită de organism şi i-a ajuns fetei până în creier. Părinţii au încercat iniţial să o trateze acasă, cu diferite ceaiuri, iar până când a ajuns la spital starea i s-a agravat extrem de mult. Cei de la Protecţia Copilului au deschis o anchetă pe lângă cea a poliţiştilor", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Intoxicată de mamă, cu soluţie antipurici

Potrivit presei locale, incidentul s-a petrecut joi, în satul Sadova Nouă, judeţul Caraş-Severin. Mama fetiţei ar fi stropit în casă cu o substanţă toxică, de uz veterinar, care în mod normal este folosită pentru spălarea blănii oilor. Femeia a vrut să elimine puricii din locuinţă. După ce a venit fetiţa de la şcoală, împreună cu fratele ei de 11 ani şi sora sa mai mare, de 15 ani, femeia i-ar fi stropit pe haine cu aceeaşi substanţă.

Fata de 10 ani s-a simţit rău, iar părinţii au sunat la numărul de urgenţe 112, relatează news.ro. Echipajul medical ajuns la locuinţa familiei a preluat-o pe micuţă şi a dus-o la Spitalul Municipal Caransebeş, de unde a fost transferată în stare gravă, inconştientă, la Spitalul de Copii din Timişoara. Aici a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă.

”Starea fetiţei este ameliorată. A venit într-o stare extrem de gravă, cu un scor, noi îl folosim într-o treaba care se numeşte Glasgow Coma Scale, foarte mic. Actualmente este ameliorată, dar în continuare prezintă semne de gravitate. De insistat cred că ar fi asupra folosirii unor substanţe extrem de toxice, care sunt dedicate uzului în exclusivitate veterinar, nişte insecticide care sunt împotriva unor paraziţi de ordin animal şi care nu au ce să caute folosite în condiţiile aplicării pe pielea omului. Ele trec prin pielea omului, intoxicaţia nu este neapărat prin ingestie”, a declarat medicul Mihai Gafencu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii din Timişoara.

Medicul spune că sunt şanse de supravieţuire pentru fetiţă. ”Sunt şanse de supravieţuire pentru că această substanţă are un antidot natural, numit atropina şi sunt şanse pentru că acest tip de substanţă, pe care l-au folosit la fetiţa în cauză, se numeşte diazinon, am aflat astăzi şi este un organo-fosforic nesistemic, adică are o acţiune asupra întregului organism. Dacă ar fi fost sistemic ar fi afectat în întregime corpul. Acum am avut explicaţia absenţei unor simptome la care ne aşteptam. Hipersecreţia tuturor mucoaselor, de obicei copiii ăştia sunt cu hiperlacrimare, hipersalivatie, tuse şi probleme respiratorii, date de mucoasele respiratorii. Pe acestea nu le-am avut la acest copil şi acum avem explicaţia, nu era cu efect sistemic acest organo-fosforic”, a mai precizat Gafencu.

Fetiţa de 10 ani este încă în comă

Gafencu mai spune că fetiţa de 10 ani din Caraş-Severin este încă în comă. ”În ultimele trei cazuri cu care ne-am confruntat, substanţele acestea erau folosite chiar de bunicii sau părinţii copiilor că să îi cureţe pe ei de anumiţi paraziţi. Fetiţa e în comă. Nu avem alţi fraţi în spital. Simptomele fetiţei erau din cele mai grave. A sosit în comă”, a mai spus Gafencu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să vă împrumutaţi pentru a merge în concediu? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰