Vezi și

"Numai în sufletul meu să nu fie nimeni. Fata mea are tulburare de stres postraumatică, anxietate", spune tatăl fetiţei. Mărturia copilei este atât de gravă, şocantă şi cutremurătoare încât nu poate fi redată. Ororile s-ar fi petrecut în urmă cu an şi două luni, pe când fetiţa avea doar trei ani şi locuia cu mama, o tânără de 25 de ani, şi concubinul acesteia. Tătal copilei ar fi aflat totul de la angajaţii grădiniţei.

Fetiţă de 4 ani, abuzată de mamă şi concubinul ei

"Am fost sunat de doamna asistentă medicală de la grădiniţă. Mi s-a spus că este palidă, retrasă, apatică şi că este de nerecunoscut. În momentul în care am ajuns acasă şi soţia mea a început s-o dezbrace şi să o pregătească pentru băiţă, fiica mea a început să povestească nişte scene de neimaginat, cu tentă sexuală", povesteşte tatăl fetiţei.

Şocat, bărbatul a înregistrat mărturiile groaznice ale copilului şi s-a dus cu ele la autorităţi. "Am reuşit să obţin domiciliul minorei la mine. Am fost îndrumaţi de urgenţă să facem terapie", adaugă tatăl fetiţei.

"Fetiţa a participat la două întâlniri cu psihologul responsabil de caz, iar tatăl a fost îndrumat să sesizeze organele de cercetare", a declarat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

"Specialiştii de la DGASPC Timiş care au făcut evaluarea psihologică au constat că fetiţa a rămas cu traume fizice şi psihice. Are stări de anxietate și agresivitate şi, uneori, se automutilează. De asemenea, au observat un comportament seductiv, cel mai probabil, ca urmare a expunerii la ipostaze care nu sunt potrivite vârstei ei", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

De mai bine de un, mama fetiţei şi iubitul acesteia sunt cercetaţi în libertate, pentru agresiune sexuală şi corupere sexuală a minorilor. "Au fost dispuse inclusiv măsuri de supraveghere tehnică, iar în acelaşi timp se aşteaptă rezultatul expertizei medico-legale psihiatrice", a declarfat Moater Alina, procuror.

Versiunea mamei şi concubinului său

Mama şi concubinul neagă totul. Ba chiar au o altă variantă: fetiţa a fost învăţată de tată ce să spună. "Toată această poveste a plecat de la concubina fostului meu soţ, a prins un ataşament de fată. M-a rugat concubina să îi las fata două săptămâni. Când s-a văzut cu fata în Timişoara, nu a mai adus-o. A lua fata, a smuls-o şi a plecat cu ea. Am întrebat-o dacă mă mai recunoaşte. A rămas blocată, a strigat după tatăl ei: E mami!", povesteşte mama fetiţei.

Concubin: Nu are nicio probă!Nu este nimic adevărat! Copilul este învăţat. E doar în mintea lor abuzul sexual.

Reporter: Aţi agresat-o sexual în vreun fel?

Concubin: Niciodată!

"Ei aşa ceva nu ar putea face pentru nimic în lume. El a căutat s-o distrugă pentru că s-a despărţit de mamă. El aşa se răzbună, dar îi face rău la fetiţă", spune bunica maternă.

Şi judecătorii care au stabilit ca fata să rămână la tată merg pe două variante:

Judecătoria Caransebeş: Declaraţiile fetei nu sunt spontane, ci acestea sunt furnizate la insistențele concubinei tatălui, în urma unor întrebări total inadaptate vârstei minorei. Repetarea acelorași cuvinte se poate justifica doar prin faptul că acestea îi sunt reamintite la locuința tatălui. Instanța nu poate exclude nici ipoteza în care minora ar fi expusă la domiciliul mamei în ipostaze total neadecvate vârstei.

Cert este că trauma copilei există. Momentan, este în grija tatălui, însă instanţa o obligă să vorbească o dată pe zi la telefon cu mama. Concluzia magistraţilor e dramatică: Până la finalizarea acestor dosare, instanța atrage atenția ambelor părți că ori de câte ori au impresia că se luptă unul împotriva celuilalt, fiecare se luptă de fapt cu propriul copil.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰