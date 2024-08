Filmul atacului din parcul Timpuri Noi. Un bărbat beat a furat foarfeca unei florărese şi şi-a înjunghiat cumnatul în piept

Alarma s-a dat în jurul orei 21. Bărbatul se afla în parc cu concubina sa, iar la un moment dat şi-a făcut apariţia şi fratele acesteia. O simplă discuţie între cei doi a degenerat rapid.

Arma a fost luată de la o florăseasă

Incidentul a avut loc chiar în parcul Timpuri Noi. Cei doi bărbaţi au început să se certe, iar agresorul a luat o foarfecă de la o femeie care vindea flori şi şi-a înjunghiat cumnatul.

R: Ştiţi de la ce s-ar fi putut certa?

Martor: Din înjurături. Ăla fiind băut, a băut două, trei beri şi celălalt, fiind cumnatul său, nu i-a venit bine că a înjurat-o pe sora sa.

La faţa locului au ajuns de urgenţă poliţiştii, dar şi medicii care l-au găsit pe bărbat rănit în zona piciorului şi a pieptului. După ce i-au acordat primele îngrijiri, salvatorii l-au transportat la spital. "Nu ştiu ce a fost în capul lui. El a avut să îmi dea nişte bani... ceartă în familie", ne-a mărturisit victima.

În urma evenimentului, concubina bărbatului rănit a suferit un atac de panică. "Am o lună de zile de când nu am făcut atac de panică. Eu eram jos acolo în vale, abia ce mâncasem. Eu am venit la sfârşit când nu mai era decât el jos acolo", spune femeia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar acum îl caută pe agresor, care ar fi fugit de la locul faptei imediat după atac.

