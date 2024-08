Ioan Panţîru a atacat în Leicester Square, pe unde trec zilnic sute de copii, atraşi de magazinele celebre din zonă, cu dulciuri şi jucării. Victima lui a fost fiica unei turiste. A atacat-o de la spate şi a lovit-o orbeşte cu un cuţit. Fata a fost salvată de intervenţia unui agent de pază.

Filmul atacului din Leicester Square

"Am auzit un țipăt și, în momentul în care am ajuns, am văzut o persoană de vreo 30 şi ceva de ani care înjunghia un copil. Am sărit pe el. I-am prins mâna în care avea un cuțit și el l-a lăsat jos, pe asfalt. Am aruncat cuțitul departe de el, apoi m-au ajutat mai mulți trecători și l-am ţinut până au venit polițiştii", a povestit Abdullah, agentul de pază care a salvat-o pe copilă.

Fata de 11 ani a fost dusă la spital, cu răni pe faţă, la gât, pe umăr şi la încheietura mâinii. Are nevoie de mai multe operaţii de chirurgie plastică. În acest timp, poliţiştii aflau că atacatorul este un român în vârstă de 32 de ani.

Tabloidele britanice scriu că este şi el tată - are un copil de patru ani la Manchester.

Suspectul a stat doar 10 minute în faţa judecătorilor britanici

Suspectul a stat doar 10 minute în faţa judecătorilor britanici. Le-a spus că este din România şi că nu ştie limba engleză aşa că magistraţii au chemat un traducător care să-i aducă la cunoştinţă acuzaţiile, după care l-au trimis din nou în arest.

Peste 50.000 de atacuri cu arme albe au loc în fiecare an în Anglia şi Ţara Galilor. Mai mult de o treime fac victime la Londra. Leicester Square, unde românul a înjunghiat fetiţa, este una dintre cele mai căutate atracţii turistice din capitala Marii Britanii. În zonă sunt zeci de magazine, puburi, teatre şi cinematografe.

Luna trecută, un atac cu cuţitul a îndoliat oraşul Southport, de lângă Liverpool. Trei fetiţe au fost ucise de un adolescent ai cărui părinţi sunt imigranţi din Rwanda. Tragedia a stârnit proteste violente care au durat o săptămână. Zeci de poliţişti au fost răniţi şi peste 400 de persoane arestate în urma luptelor de stradă.

