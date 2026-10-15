Explozie devastatoare în Vrancea. Deflagrația a ras de pe suprafața pământului două locuințe și o anexă. Alte șapte case au fost avariate. Ca prin minune, nimeni nu a murit, dar proprietarul casei este rănit. Primele verificări indică o acumulare de gaze. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În zorii zilei, explozia a zguduit toată localitatea Sihlea. Bubuitura s-a auzit la doi kilometri distanță. O cameră de supraveghere a surprins deflagrația urmată de incendiu.

"O flacără mare cât cerul și pământul! Așa ceva n-am văzut în viața vieților mele!"

"M-a sculat, mă, ce dracu, au dat pe casă cu piatra, cu bolovanul?", povestesc vecinii.

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Forța exploziei se vede și mai bine la lumina zilei. Două case și un adăpost de animale au fost distruse în totalitate. Din ele au rămas doar mormane de moloz. Alte șapte case au fost grav avariate, au rămas fără ferestre sau acoperișuri.

Proprietarul casei are arsuri pe aproape jumătate din corp

Ca prin minune, nimeni nu a murit. Proprietarul casei care a sărit în aer, un bărbat de 53 de ani, este rănit. A fost dus la spitalul din Focșani.

"Băiatul ăsta, vecinul. Cred că de la suflul ăla, l-a aruncat lângă mașina aia, acolo, în curte!", povestește o localnică.

Bărbatul are arsuri pe aproape jumătate din corp și are nevoie de un pat într-o secție de mari arși, dar nu există niciun loc disponibil. La 11 ani de la Colectiv, România are doar 33 de locuri, din care 10 pentru copii.

"Bărbatul prezintă arsuri prin flacără pe aproximativ 40% din suprafața corporală, precum și politraumatisme secundare exploziei. Se așteaptă acceptul pentru transferul pacientului", spune purtătorul de cuvânt SJU Focșani, Alina Cosma.

Care ar fi fost cauza deflagraţiei

Primele verificări arată că deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze în interiorul locuinței. Bărbatul avea pentru încălzire și gătit un rezervor GPL amplasat în curtea casei, pe care chiar ieri l-a încărcat o firmă autorizată, spun vecinii.

"Pe la 12 jumătate a venit și a încărcat-o. Trebuia verificată, conductele alea, să vadă cum și în ce fel! Să poată să-i dea drumul! Ei au încărcat butelia, și-au făcut meseria și au plecat!"

"Înseamnă că a pierdut gaze și dumnealui, când s-a sculat dimineață, a vrut să aprindă becul…", spun localnicii.

Nici proprietarul, nici ceilalţi localnici nu ar avea asigurare de locuinţă

Din primele informații, nici proprietarul și nici ceilalți localnici afectați nu aveau asigurare de locuință.

"Am vrut să ies prin față, acolo nu mai aveam ușă! Geamurile praf și alea!"

"Au căzut toate plafonierele, tot crăpat prin casă. S-a lăsat aici", povestesc oamenii.

"Sunt efectiv șocat. Am sunat din primele momente pe domnul prefect. L-am rugat să întocmim un proiect de hotărâre pentru a ajutora oamenii afectați de necazul ăsta", spune primarul comunei Sihlea, Radu Modreanu.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală din culpă. Ancheta va lămuri unde au avut loc scurgerile de gaz și dacă instalația GPL avea verificările la zi.

Incendiile provocate de sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate au crescut cu aproape 14% în acest an.