Rusia ar putea lansa în spațiu, până la sfârșitul anului, un satelit dotat cu arme nucleare, au evaluat serviciile occidentale de informații. Denumit Sputnik-S, satelitul s-ar afla depozitat în apropierea Moscovei de mai mulți ani și ar putea fi lansat chiar în luna decembrie.

Ilustrație 3D, pe calculator, care prezintă un satelit ce atacă un alt satelit, pe orbita Pământului - Shutterstock

Armatele și serviciile occidentale de informații, inclusiv cele din Germania, au evaluat că Rusia ar putea lansa oricând, în spațiu, în următoarele săptămâni, un satelit dotat cu un focos nuclear. Informațiile apar în urma unei anchete comune a jurnaliștilor germani de la posturile publice WDR și NDR și de la cotidianul Süddeutsche Zeitung.

Serviciile occidentale de informații: Rusia este pregătită pentru a lansa arme nucleare în spațiu

Mai multe țări NATO au primit recent un avertisment cu privire la intențiile Rusiei de a plasa arme nucleare în spațiu. Detonarea unei astfel de arme în spațiu i-ar putea oferi Moscovei un avantaj militar temporar într-un conflict, au evaluat surse occidentale din domeniul serviciilor de informații, potrivit investigației.

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Forțele armate germane (Bundeswehr) l-au informat deja despre această ameninţare pe ministrul Apărării, Boris Pistorius, precum și pe alți oficiali guvernamentali.

Satelitul, denumit "Sputnik-S", s-ar afla depozitat de ceva vreme în apropierea Moscovei și putea deveni operațional la scurt timp după plasarea pe orbită.

Potrivit serviciilor americane, dacă arma ar ajunge pe orbită, practic nu ar exista măsuri eficiente de contracarare, iar utilizarea ei ar fi extrem de dificil de împiedicat.

Care ar fi efectele unei explozii nucleare în spațiu

Armata germană a avertizat că o detonare nucleară în spațiu ar putea scoate din funcțiune un număr mare de sateliți, ceea ce ar provoca perturbări ale sistemelor GPS, comunicațiilor, serviciilor bancare și rețelelor de alimentare cu energie electrică.

Generalul Stephen Whiting, comandantul Comandamentului Spațial al SUA, a avertizat recent că "aproximativ o treime dintre toți sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului ar deveni nefuncționali în primele ore sau zile. Apoi, în lunile următoare, restul sateliților ar deveni treptat nefuncționali".

O altă problemă ar fi impulsul electromagnetic extrem de puternic care ar putea duce la defectarea pe scară largă a echipamentelor electronice și a infrastructurii electrice de pe Pământ.

Rusia respinge acuzațiile și susține că acestea fac parte dintr-o campanie de propagandă

Ambasada Rusiei din Germania a declarat că nu deține informații despre o astfel de presupusă lansare. Reprezentanții ambasadei au respins categoric "toate acuzațiile nefondate referitoare la activitățile spațiale ale Federației Ruse", calificându-le drept "parte a unei campanii de propagandă".