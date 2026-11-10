Un polițist a murit, iar un altul a fost rănit marți dimineața după explozia unui rucsac în orașul Oviedo, din nordul Spaniei.

Un polițist a fost ucis de explozia unui rucsac suspect, în Spania. Un alt agent a ajuns la spital - x

Un poliţist spaniol a fost ucis şi un altul a fost grav rănit marţi, după ce un dispozitiv exploziv s-a detonat în timp ce interveneau la un conflict violent între două familii în oraşul Oviedo, au anunţat autorităţile locale. Explozia a avut loc marți dimineață, a transmis poliția, citată de BBC.

În timpul conflictului o tânără a fost împuşcată şi rănită de un bărbat, dar viaţa sa nu mai este în pericol.

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Sindicatul poliţiştilor JUPOL a semnalat că poliţistul care a murit făcea parte din unitatea canină a poliţiei naţionale spaniole, în timp ce poliţistul rănit, care se află în stare foarte gravă după ce şi-a pierdut un picior, este membru al unităţii pirotehnice a poliţiei.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu polițistului, identificat drept Juan José, într-o declarație publicată pe platforma X, transmițând: „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi ai săi”.

Acelaşi sindicat a mai precizat că, după ce au sosit la locul incidentului la periferia oraşului Oviedo, poliţiştii au descoperit la intrarea în clădire un rucsac în care era amplasat un dispozitiv exploziv. Acest dispozitiv s-a declanşat în timp ce agenţii încercau să-l îndepărteze de clădire pentru a-l dezamorsa. Poliția spaniolă investighează un grup neonazist ai cărui membri ar fi mers în Ucraina pentru a primi pregătire militară, cu scopul de a organiza ulterior o revoltă armată în Spania.