Vezi și

Jaful a avut loc într-un cartier rezidenţial din Voluntari. Vila în care au intrat hoţii în noaptea de vineri spre sâmbătă aparţine unui fost ofiţer la brigada antitero a SRI. Bărbatul era plecat în vacanţă cu soţia şi cei doi copii. Fostul angajat al Serviciului Român de Informaţii avea un seif în casă. Tâlharii l-au spart şi au furat un pistol marca Glock şi 24 de cartuşe. Au pus mâna şi pe mai multe bijuterii şi ar fi fugit apoi prin spatele complexului, pe câmpul vecin cu Autostrada Bucureşti-Ploieşti. Ieri, când s-a întors acasă, fostul ofiţer şi-a dat seama că a fost prădat şi a sunat imediat la 112.

Fostul ofiţer SRI are o carieră impresionantă

"Eu tare mă tem că a plecat ceva de la femeia de serviciu, pe care am dat-o afară. Nu făcea nimic și soţia mea i-a zis, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia. A început să plângă și a plecat trântind ușa", a declarat poliţistul. Fostul ofiţer SRI spune că femeia i-ar fi trezit suspiciuni de când a primit-o în casă. "Oricum, greșeala a fost a mea, în sensul în care n-am verificat-o. Am tras-o o dată de limbă despre soț și mi-a dat de înțeles că e fară ocupație. L-am văzut pe ăsta, e mai combinator așa", a declarat poliţistul.

Nu este prima dată însă când în complex s-au dat spargeri. În acelaşi cartier de vile locuieşte şi cântăreaţa Mira. Artista spune că este îngrozită de când a auzit vestea. "Şi noi eram să o păţim vara trecută. Au venit unii să ne încerce casa. Imediat după am pus alarme, camere", a declarat Mira. Fostul ofiţer SRI are o carieră demnă de film. Cu o experienţă impresionantă de 18 ani, păgubitul a lucrat pentru SRI 9 ani, la brigada antitero şi a asigurat securitatea pentru preşedintele SUA şi şeful FBI când au călătorit în românia, dar şi pentru alţi demnitari. Potrivit propriului CV, a mers in Irak, Afganistan şi Emirate Arabe Unite.

După ce s-a retras din activitate, a deschis o firmă de management de risc şi oferea consultanţă firmelor. Surse Observator spun că bărbatul avea permis pentru arma furată, care era depozitată conform legii. Armele letale, fie că vorbim de cele de apărare şi pază, de vânătoare sau tir sportiv, trebuie ţinute într-un seif special. Arma letală, de pază şi protecţie nu poate fi ţinută în acelaşi comp cu cartuşele, cu mai mult de 12 cartuse, de aceea e nevoie de un compartiment separat. "Armele le ţin în cutii, blocate cu lacăte, care au cifru separat, pentru mai multă siguranţă. Şi, separat, cartuşele, cu încuietori diferite, chei diferite. Seiful este prins în perete, pentru a nu fi tras de aici", a declarat Cristian, instructor de tir.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru furt calificat. Surse Observator spun că sistemul de alarmare antiefracţie nu a funcţionat, deşi era activat. Anchetatorii au luat şi mai multe înregistrări ale camerelor video din zonă şi sper să îi identifice cât mai repede pe autori.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰