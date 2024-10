Surpriză în dosarul fraţilor Tate. Andrew şi Tristan îşi primesc înapoi de la stat colecţia de maşini de lux, confiscată de DIICOT. Şi asta pentru că nu ei sunt proprietarii celor 13 autoturisme de milioane. O companie din Marea Britanie susţine că deţine bolizii şi le-ar fi închiriat influencerilor. Într-un interviu, Andrew Tate recunoaşte că nu are nimic înregistrat pe numele lui tocmai ca să nu-şi piradă averea.

Aşa ieşeau în urmă cu o lună şi jumătate bolizii de lux ai fraţilor Tate din curtea vilei lor din Pipera. Pe platforme, ca nişte bibelouri. O colecţie de 13 maşini puternice şi scumpe de peste patru milioane de euro. Doar una dintre ele, un Ferrari Competizione, are un preţ de catalog de jumătate de milion de euro. Britanicii i-au triplat valoarea după ce l-au tunat.

De ce şi-au recuperat fraţii Tate bolizii

Azi, maşinile revin la fraţii Tate. "Astăzi îmi iau Lada înapoi. Chiar au întrecut măsura când mi-au luat Lada. Este o piesă din istoria României. În 1979 a fost cumpărată de un membru al Partidului Comunist al lui Nicolae Ceauşescu. Din prima zi am aşteptat astfel de momente. Nu mai am bani, mi-au luat tot. Ceasul acesta e fake, costumul acesta verde este unul ieftin de la Zara. Am dat pe el cu sclipici ca să arate cool", spune Tristan Tate.

De bucurie, Andrew a promis o maşină cadou urmăritorilor. Un bolid de 400.000 de euro colantat cu poza lui Donald Trump. "Pe 15 octombrie o să ofer acest Lamborghini nou. Imaginează-te cutreierând şoselele la volanul unui Lamborghini!", spune Andrew Tate.

"Azi e o zi importantă. Sunt bucuros că Tristan îşi recuperează Lada. A plâns după ea. Putem să ne lipsim de Ferrari şi Lamborghini, dar Lada are o valoare sentimentală", adaugă el. N-ar fi doar sentimente la mijloc, ci afaceri de milioane. O companie din Anglia este proprietara bolizilor, iar fraţii Tate le au închiriat de la firma britanică. Aşa au şi reuşit să convingă autorităţile din România să ridice sechestrul de pe ele.

"Clienţii mei au posesia autoturismelor în baza unor contracte de închiriere. Dacă propietarii de drept vor rezilia contractele de închiriere, vor fi trimise către aceştia. Dacă nu reziliză îşi urmează calea şi păstrează posesia", a declarat Eugen Vidineac, avocat.

Proprietarul companiei britanice este un prieten apropiat al fraţilor Tate. În Marea Britanie închiriază pe termen lung maşini extrem de scumpe și organizează călătorii pentru clienți bogaţi. "El a închiriat două mașini și ne-am împrietenit. A închiriat un Ferrari de la mine, i l-am livrat în România. Am avut intenția de a-l aduce oficial în afacere. Am avut o întâlnire cu el în România, am căzut la o înțelegere", spune James Louis Cannon.

De ce nu mai are Andrew Tate maşini pe numele lui

În 2022, Andrew Tate era prezentat director al companiei. Concidenţă sau nu, milionarul a demisionat din funcție cu zece zile înainte de prima descindere a mascaților la vila lui din Pipera. "A fost o perioadă foarte grea pentru toţi cei care aveau o legătură cu Andrew. Andrew şi Tristan Tate au fost clienţii noştri şapte sau opt ani înainte de a deveni faimoşi. I-am vândut maşini de milioane în ultimii 5 ani", adaugă James Louis Cannon.

Într-un podcast, Andrew Tate a explicat de ce nu mai are maşini pe numele lui: "Pentru că dacă nu sunt pe numele tău, nu au cum să îţi ia nimic! Nu deţin nimic! Sunt maşini pe care le închiriez pe baza unor contracte ca influencer pe social media".

În cel de-al doilea dosar deschis pe numele britanicilor, procurorii DIICOT spun că bolizii ar fi fost cumpăraţi pe spatele a 34 de fete pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice. Doar de pe urma unei tinere, care avea 17 ani când a fost racolată, fraţii Tate ar fi obţinut 1,5 milioane dolari în 6 ani, arată datele din dosar. Andrew este acum în arest la domiciliu, iar fratele mai mic, Tristan, este cercetat sub control judiciar.

