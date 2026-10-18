A venit aşa, deodată, toamna cea întunecată. Aşa că Primăria Capitalei propune dezbaterea sezonului: "Ce facem cu frunzele din parcuri?", ne întreabă cei responsabili, într-o postare pe reţelele sociale. În timp ce bucureştenii votează sau nu, specialiştii vin cu explicaţii.

O "dezbatere" în toată regula, care revine în fiecare toamnă, menţionează aceeaşi postare a primăriei capitalei. Tot aici, avem expuse avantajele şi dezavantajele.

"Toamna se numără bobocii. În București, se pare că numărăm frunzele. Primăria Capitalei vrea să știe dacă le strângem sau le lăsăm pe jos. Am venit să aflu ce părere au bucureștenii, dar și ce soluții există. Cu frunzele de pe jos, ce facem? Le lăsăm aici sau le strângem? Le lăsăm aici. Măcar nu se mai vede mizeria. Dă un peisaj tomnatic parcului. Primăria se întreabă dacă să le lase sau sa le strângă. Le poate lăsa", spune Marko Pavlovici, reporter Observator.

"Le facem coroană. Tocmai am făcut asta mai devreme. Am făcut o coroniţă din frunze. E chiar drăguță", spune o persoană.

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Avantajele și dezavantajele frunzelor căzute

Pentru unii, frunzele sunt decor de Instagram. Pentru alții, mai ales după ploaie, un motiv serios să meargă cu grijă.

"Noi n-am înțeles niciodată că în parcuri nu se folosește asfalt bitum. Și normal că asfaltul patinează. În momentul când plouă și sunt frunze, devine periculos", explică Dan Trifu, specialist în mediu.

Pentru sol, frunzele uscate înseamnă protecţie. La Iaşi, autorităţile le transformă în compost.

"Putem vorbi undeva la peste 150 de metri cubi de frunze. Batalul nostru are o capacitate de 400 de metri cubi. Producem această cantitate de compost, îl sortăm, durează undeva la 2 luni, şi jumătate şi îl folosim", explică Laurențiu Ivan, director Servicii Publice Iași.

"Cum avem noi ADP-urile, pot să-și ia un tocător de frunze care le macină și le aruncă, unde nu este un gazon mascat de coroanele arborilor și atunci tu poți în acele zone să arunci compostul respectiv", menţionează Dan Trifu, specialist in mediu.

"Chiar făceam un reel cu o melodie foarte frumoasă pe care o vă recomand toamna în Cișmigiu. Deci mai bine le lăsăm aici? Eu așa cred, nu sunt o expertă a frunzelor, dar măcar pentru puțin timp zic că ar trebui lăsate", spun oamenii.

Postarea primăriei a adunat până acum puţin peste 300 de comentarii.