Chiar dacă am trecut de mijlocul toamnei, marea încă vă aşteaptă. Vă puteţi relaxa pe faleză, aveţi o mulţime de obiective turistice de vizitat. În plus, nu veţi mai sta la rând pentru un loc la cherhana. Lufărul, stavridul şi barbunul sunt vedetele sezonului.

Pescarii se întorc din larg cu plasele pline. Peștii de toamnă se gătesc simplu, fără prea multe artificii. Pe grătar sau pe plită, își păstrează savoarea și devin preparate delicioase. Iar în cherhanalele de pe litoral, prospețimea este ingredient de bază.

"Ce avem aici, spre exemplu, a venit acum o oră, o oră jumate de la pescador. Foarte proaspăt", a declarat Sorin Rusu, bucătar-şef.

Lufarul, de preferat fript pe plită, stavridul de asemenea, dar merg la fel de bine şi prăjiţi.

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Preparatul pentru care românii vin la mare de la sute de kilometri să-l guste

Lufarul are o carne gustoasă și puține oase, barbunul are un gust ușor dulceag, în timp ce stavridul are o savoare intensă, specifică peștilor de mare. Garnitura e aceeaşi, indiferent de peştele din farfurie: mămăligă, lămâie și mujdei.

"În jur de 250 de grame, lufarul e vreo 100 - 106 lei, barbunul şi stavridul în jur de 46 - 49 de lei", a declarat Claudiu Nicu, ospătar.

Prețurile nu îi descurajează pe pofticioși. Cherhanale sunt pline de clienți veniți să se bucure de pește proaspăt. Unii bat sute de kilometri pentru o masă la malul mării.

"Din Bucureşti. Facem de multe ori excursie de o zi. E o mare plăcere să venim aici de fiecare dată. Eu am mâncat saramură de biban, foarte bună, şi un borş de peşte", spun turiştii.

Dincolo de gust, peștele aduce și beneficii importante pentru sănătate. Lufarul și barbunul ne aduc proteine de calitate și vitamine, în timp ce stavridul este o sursă importantă de acizi grași Omega-3, benefici pentru inimă și creier.