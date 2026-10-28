Sfârşit de toamnă cu arome de vară. Căpşunile româneşti de noiembrie s-au copt în solarii şi în curând vor ajunge în magazine. Fermierii spun că sunt mai dulci decât cele de iunie, dar anunţă un preţ puţin amărui: cam 40 de lei kilogramul.

Într-o fermă din Dolj miroase a iunie, iulie. Fermierii culeg de zor căpşuni parfumate şi zemoase.

Toamna cu siguranță poate avea și gust de vară. Aromate și dulci, căpșunile românești continuă să se coacă și la final de octombrie. Iar dacă temperaturile rămân favorabile, fructele vor putea fi culese chiar și la începutul iernii.

Fermierii anunţă recolte bogate până spre începutul lui decembrie.

Articolul continuă după reclamă

"Culegem în fiecare zi. Ca și cantități, o tonă, o tonă și jumătate pe zi. Este un soi mai aparte fiind un remontant, aceasta face de la începutul primăvarii, până toamna târziu", a declarat Sebastian Dinu, producător.

Fructele de vară care se culeg la final de toamnă în România

Şi temperaturile ridicate din această toamnă au ajutat la prelungirea sezonului de recoltare, însă evoluția plantelor depinde și de condițiile de cultivare.

"Solul le ajută foarte mult, dar și soiurile pe care fermierii le-au identificat și le cultivă, îi ajută să aibă o producție pe o perioadă îndelungată și de ce nu, și schimbările climatice intervenite în ultima perioadă", a declarat Romulus Sorin Agapie, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dolj.

"Am avut temperaturi şi de 35-36 de grade Celsius în sudul regiunii. Deci, am pornit cu o toamnă mult mai caldă decât în mod obişnuit. Am avut totuşi în nord vestul regiunii zilele trecute şi 26 de grade Celsius", a declarat Mihaela Brîncusi - meteorolog.

Căpşunile târzii costă 40 de lei kilogramul faţă de 20, 25 de lei astă vară.

"Le fac milkshake, le prepar la copii. Sunt bune, sunt dulci pentru această perioadă". "Am trei dragoni acasă care vor să mănânce căpșuni. Nu prea ma uit la preț când trebuie să le iau copiilor". "Cumpăr pentru ei mai mult, dar pentru mine nu e necesar. Sunt mai scumpe față de cum erau astă vară", spun oamenii.

În ultimii ani, suprafaţa ocupată cu solarii pentru căpşuni a crescut constant, într-o încercare a fermierilor de a elimina importurile din extrasezon. Cele mai mari culturi sunt în vestul şi sudul ţării.