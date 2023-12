Crăciunul copilăriei are miros de portocale. Două, mai exact, obţinute cu relaţii de la alimentara din colţ. Crăciunul copilăriei n-a fost chiar perfect pentru mulţi copii. Însă adultul de azi priveşte tot cu nostalgie. Şi ar da orice să retrăiască acele vremuri. Mai ales că azi, Crăciunul e petrecut pe scenă sau pe drumuri, între două concerte. Urmăriţi o poveste plină de emoţie şi descoperiţi, la final, cine e personajul principal.

Fuego: Dacă acum aş închide ochii şi m-aş întoarce în timp parcă văd bradul nostru argintiu, întotdeauna bradul nostru argintiu pentru că l-am cumpărat cu ani în urmă şi îl păstrez şi astăzi, bomboanele pe care mama le achizitiona cu greu de la alimentara si eu furam bomboanele din staniol şi puneam în locul lor pietricele de la groapa de nisip, in staniol, ca sa nu descopere mama foate devreme ca eu deja in doua zile mancasem bomboanele.

Amintiri din copilărie

Revăd anii copilăriei mele cu bucurie dar şi cu tristeţe, pentru că am trăit foarte decent iar mama a făcut tot posibilul şi tatăl meu, desigur, Dumnezeu să îl odihnească, să am o copilărie frumoasă. Tânjeam la cele două portocale pe care le aducea Moş Gerilă cu mari relaţii la alimentara. Tânjeam după 2 banane şi un kiwi, mama îmi făcea pâine prăjită pe plită, punea un pic de unsoare ca-n ardeal, şi după aia şi un pic de boia presărată pe ea şi eram fericiţi, domnule, şi nu aveam nevoie de ceva mai mult.

Eu cred că perioada asta este o perioadă foarte nostalgică. Acum sunt în plin turneu naţional, sunt îmbrăcat pentru primul moment de scenă, intru pe scena mare, mă aşteaptă 8 sute de oameni care , atenţie, au cumpărat bilet. Să vină să mă vadă pe mine. Cred că cea mai mare realizare a mea este asta.

