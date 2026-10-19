Se schimbă harta României în următorii ani. Sute de localităţi mici vor dispărea. Mai exact, comunele care au sub 1.500 de locuitori vor fi comasate. Noul ministru al Dezvoltării anunţă că măsura este totuşi opţională, iar decizia va fi luată de locuitori prin referendum. În județul Timiș, două localități fac deja primii paşi în acest sens.

În Timiș, despre comasare se vorbește încă din primăvară. Atunci, mai marii consiliului județean au anunţat că dau bani, mai exact 20 de milioane de lei administrațiilor locale ca să facă pasul cel mare: Comuna Fibiș vrea să facă unirea cu comuna Mașloc, aflată la 4 kilometri distanţă. Cei doi primari au calculat ce inseamnă în bani: 3 milioane de lei in fiecare an.

Concret, cu banii economisiți s-ar putea asfalta 3 kilometri de drum, se pot schimbă câteva sute de corpuri de iluminat stradal sau ae poate renova școala. Sunt bani care, în loc să meargă pe cheltuieli administrative, ar putea ajunge investiți aici în comunitate.

Prin comasare, una dintre primării ar fi desființată, iar din cei 15 angajați ar mai rămâne doar doi sau trei. Şi primarul din comuna mai mică îşi va pierde mandatul. Dacă planul de comasare se concretizează, și administrația va fi la comun. Asta înseamnă un singur primar, un singur viceprimar, un singur consiliu local și acces mai ușor la fonduri europene.

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"O idee bună în contextul de astăzi, ca nu mai avem putere economică pentru localitatea noastră", spune Gheorghe Dorel Carcea, primar Fibiş.

Pe stradă, părerile sunt împăţite.

"Unde ai văzut tu așa ceva în țară asta. Hai să fim serioși. Şi eu dacă aș fi în locul lor nu mi-aș dori să îmi pierd serviciul".

"Pentru țăran, pentru omul de jos, să fie mai bine și să o ducă mai bine", spun localnicii.

În comuna vecina, în Masloc, aceleaşi dezbateri.

"Ştiu ca ăsta e viitorul, altfel accesezi un proiect cu 5.000 de locuitori sau unul cu 1.500. Pentru a funcţiona normal şi a nu sta la uşa cuiva să cerşeşti bani pentru supravieţuire, eu zic că este foarte benefic", spune Ionel Lupu, primar Maşloc.

Potrivit programului de guvernare, 429 de localiăţi care au mai putin de 1.500 de locuitori ar putea beneficia prioritar de finanțare pentru comasarea voluntară. În localitatea Bărbătești din Gorj trăiesc 1.420 de oameni. Ideea nu e văzută prea bine de localnici.

"Un drum în plus mai lung, cu ce să te duci. Sunt foarte mulți oameni bătrâni care nu au cu ce să se deplaseze", spun localnicii.

Directorul şcolii se teme că elevii vor ajunge în clase prea aglomerate.

"Eu nu sunt de acord cu comasarea și să ducem într-o clasa o formațiune de 30 de elevi sau peste 30. Din punctul meu de vedere eficientă este redusă. Ne unim că să ce? Că să vedem că este o groapă și un rău mai mare decât era înainte", spune Daniel Troacă, directorul Școlii Gimnaziale "Ion Popescu".

Nici primarul nu e deloc încântat.

"Nu ar fi oportun să ne comaseze cu alte localități, având în vedere că avem o cultură diferită față de localitățile sunt de jurul împrejurul nostru. Dacă o să fim obligați o să găsim soluția să putem duce proiectele pe care noi le-am început", spune Adrian Mangru, primar localitate Bărbăteşti.

Ministrul Dezvoltării anunta ca măsura va rămâne voluntară şi în viitor.

"În mod democratic, cetățenii vor alege această decizie, această comasare. Aici putem vorbi despre facilități fiscale, de scutiri de taxe și impozite și un program de investiții care să poată creeze servicii de calitate pentru aceste localități", spune Marcel - Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării.

Pe lista localităţilor se află si un oraş, Băile Tuşnad din Harghita.