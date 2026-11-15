Hartă nouă, orgolii vechi. Una dintre cele mai cunoscute rivalități din România este pe cale să reizbucnească. Vorbim despre râca dintre gălăţeni şi brăileni. Conform schiței care propune reorganizarea României în 15 județe, ele s-ar uni. Iar asta lovește direct în orgoliul brăilenilor. Nu îi supără neapărat unirea, ci numele pe care îl va purta regiunea. Până şi mai marii județelor se prind în horă, chiar dacă recunosc că reorganizarea administrativă este bună pentru toată lumea.

"Eu ca brăilean refuz să fac parte din judeţul Galaţi!", spune un brăilean.

"Brăilenii se vor uita în ochii tăi şi vor zice: stai oleacă, că eu nu sunt din Moldova!", spuen domnu' Spanciu pe Tiktok.

"Născut în oraşul Brăila, judeţul Galaţi. Sper sa nu înceapă al treilea război mondial din cauza Galaţiului şi a Brăilei.", spune Bogdan, pe Tiktok.

Articolul continuă după reclamă

Comasarea județelor, gaz pe foc în eterna dispută de la Dunăre

Ideea comasării județelor a turnat gaz pe foc în eterna dispută de la Dunăre. Unii brăileni nu vor nici în ruptul capului să locuiască într-un județ numit Galaţi.

"Brăila, pentru că este cea mai veche localitate din zonă. E regula primului venit, din punctul meu de vedere.", spune un alt brăilean.

"Galaţiul e cu mult mai mare, aici se merită să se facă ca şi Capitala.", spune un alt brăilean.

"Fiecare ar trebui să aibă Capitala lui, nu prea e la îndemână oricum să vina Brăila, la noi. Uitandu-ne în urmă, în istorie, întotdeauna Galaţiul a vrut să fie înaintea Brăilei.", spune un gălăţean.

Cele două orașe sunt despărțite de doar 15 km, conform indicatorului

O distanță care poate fi parcursă cu mașina în aproximativ 10 minute. Două orașe cu o istorie foarte bogată. La Galați în anii 1.800 a fost înființată Comisia Europeană a Dunării, tot atunci 16 țări și-au deschis consulate în Galați. În aceeași perioadă în Brăila se deschidea bursa de cereale, practic la Brăila se stabilea prețul cerealelor la nivel european 00.39

"E mai bine dezvoltat decât Brăila. Din cauza asta, Brăila a rămas în urmă. Mai bine să conlucreze cu Galațiul și cu Vrancea și să iasă una cum trebuie și mai de putere.", explică membrii unei familii.

Gâlceava ajunge și de la opincă până la vlădică.

"Cred că viitoarea capitală trebuie să fie acolo unde putem să oferim cele mai multe servicii cetățenilor și cât mai aproape de cetățeni. Vorbim despre o simplificare a legislației.", explică Costel Fotea, președinte CJ Galați.

"Luate așa, grosso modo, de a aduna numărul de populație a unor județe și să dai județului cel mai mare, nu cred că este soluția ideală.", precizează Iulian Francisck, președinte CJ Brăila.