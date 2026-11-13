Un partid din România propune împărţirea ţării în 9 judeţe. După ce criterii ar urma să se schimbe harta

Partidul PACE - Întâi România propune desființarea actualei împărțiri administrativ-teritoriale și reorganizarea țării în nouă județe mari, cu populații echilibrate și delimitate pe criterii geografice, economice și strategice. Proiectul, conceput în 2018 de senatorul Ninel Peia, vizează inclusiv reducerea cheltuielilor administrative și o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor.

''În contextul reluării dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, Partidul PACE - Întâi România readuce în atenția opiniei publice un proiect conceput încă din anul 2018 de actualul președinte al partidului, senatorul Ninel Peia, care propune reorganizarea celor 41 de județe și a municipiului București în nouă județe mari, echilibrate demografic, construite pe criterii geografice, economice și strategice. Considerăm că reorganizarea administrativă nu trebuie redusă la un exercițiu contabil, prin care se desființează instituții, se comasează județe și se mută funcționari dintr-un birou în altul. România are nevoie de o reformă profundă, care să transforme organizarea teritoriului într-un instrument de dezvoltare economică, solidaritate între comunități și consolidare a coeziunii naționale'', se arată într-un comunicat al partidului transmis vineri Agerpres.

Primul principiu al proiectului, se explică în comunicat, este că Munții Carpați trebuie să unească România, nu să o despartă administrativ.

''Nu putem construi o strategie coerentă de dezvoltare durabilă atunci când un versant aparține unei administrații, celălalt altei administrații, iar realizarea investițiilor comune depinde de înțelegeri între președinți de Consilii județene care pot avea priorități, interese și apartenențe politice diferite. Fondurile europene trebuie valorificate prin proiecte integrate, concepute pentru întregul teritoriu funcțional, nu prin investiții fragmentate, fără continuitate și fără o viziune comună. Uniunea Europeană permite cooperarea între județe, însă o organizare administrativă adecvată poate simplifica planificarea, coordonarea și implementarea proiectelor multianuale'', a evidențiat PACE - Întâi România.

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Potrivit partidului, al doilea principiu urmărit este echilibrul demografic și economic.

''Cele nouă județe propuse ar avea, potrivit Recensământului din 2021, populații cuprinse între aproximativ 1,73 și 2,52 milioane de locuitori, în jurul unei medii naționale de 2,12 milioane. Această distribuție ar permite constituirea unor structuri administrative de dimensiuni comparabile, capabile să gestioneze proiecte majore de infrastructură și dezvoltare. În același timp, proiectul urmărește asocierea centrelor economice puternice cu teritorii mai puțin dezvoltate'', au transmis reprezentanții PACE - Întâi România.

Al treilea principiu este consolidarea coeziunii teritoriale și a unității statului român.

''Noua arhitectură administrativă trebuie să încurajeze legăturile economice și sociale dintre regiunile istorice, să consolideze solidaritatea dintre cetățeni și să asigure dezvoltarea echilibrată a teritoriilor de frontieră. Proiectul are și o dimensiune strategică pe termen lung. În perspectiva unei eventuale reunificări democratice și constituționale a României cu Republica Moldova, considerăm că viitoarea organizare administrativă ar trebui să permită constituirea unor județe care să cuprindă teritorii de pe ambele maluri ale Prutului, astfel încât actuala frontieră să nu rămână o linie de separație administrativă între comunități și economii care pot fi dezvoltate împreună'', se mai arată în comunicat.

Conform PACE - Întâi România, reorganizarea trebuie să urmărească și reducerea cheltuielilor administrative, eliminarea structurilor redundante și orientarea unei părți mai mari a resurselor publice către investiții, sănătate, educație și infrastructură.

"Am propus acest model încă din anul 2018 pentru că am înțeles că România nu se poate dezvolta armonios dacă rămâne prizoniera unor granițe administrative care fragmentează resursele naturale, separă comunități economice și transformă investițiile strategice în obiectul negocierilor politice locale. (...) România trebuie reorganizată pentru următoarele generații, nu pentru următoarele alegeri. Trebuie să construim județe puternice, cu populații echilibrate, economii complementare și capacitatea de a atrage investiții majore, astfel încât prosperitatea să nu se oprească la granița dintre două județe. Nu propunem doar o hartă nouă. Propunem o altă filosofie de dezvoltare a României, în care geografia, economia și interesul național să primeze în fața intereselor administrative și politice de moment", a declarat senatorul Ninel Peia.