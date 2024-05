"Veniţi de luaţi Lumină"! Bucureştenii au trăit din nou cea mai mare minune a ortodoxiei. Miile de enoriaşi s-au rugat şi au împărţit din mână-n mână lumina sfântă

Vezi și

La miezul nopţii, am trăit din nou cea mai mare minune a ortodoxiei: Învierea lui Iisus. Şi am spus, iar: „Hristos a Înviat!“. La mănăstirea Sfânta Maria din Capitală, mii de credincioşi au mers să ia lumina sfântă, lumina speranţei.

Ana-Maria Munteanu, reporter Observator: Cei mai evlavioşi dintre români văd Paştele ca pe o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoiește în fiecare primăvară, iar acum, în noapte învierii, când clopotele bat, sute de mii de români s-au adunat la biserici pentru a lua lumina sfântă şi pentru a cânta în cor Hristos a Înviat.

Curtea lăcaşului de cult a fost neîncăpătoare pentru enoriaşi. A fost noaptea în care s-au simţit mai mult ca niciodată aproape de Mântuitorul nostru. "Înseamnă bucuria de a fi împreună şi a ne regăsi după un an tumultos. Înseamnă tradiţie şi credinţă şi ne bucurăm că hristos a înviat". "Eu am venit la Biserică să-mi iau Paştele şi să văd lumina. Pentru că după mergem acasă şi mâncăm cu fericire, ca-n familie".

Unite de acelaşi gând, mii de suflete şi-au împărţit lumină şi la mănăstirea Caşin din Bucureşti. Cu smerenie şi cu inimile curate, credincioşii au ascultat îndemnul preotului. Peste zece mii de oameni au venit aici pentru a primi lumina sfântă.

Părintele Gabriel: Lumina cea sfântă a învierii domnului nostru Iisus Hristos o primim cu nădejde. Cu nădejdea că noi oamenii vom fi mai buni şi că lumina aceasta nu se va stinge peste noapte şi ea va rămâne şi va lumina sufletele noastre.

Bucuria Învierii a fost, poate, mai mare ca oricând pentru acest tânăr care, astăzi împlineşte frumoasa vârstă de 24 de ani. "Nu e cu discotecă cum vor tinerii în general, mie îmi place mai mult să aici, e mai liniştitor. Te plictiseşti de cluburi".

Şi în inima Capitalei, la mănăstirea Radu Vodă, ca în fiecare an, oamenii au împărțit din mână-n mână lumina sfântă. "Ne-am unit cu toţii aici, nu doar în Săptămâna Mare, ci şi în această noapte, ca să primim, ceea ce Dumnezeu ne dă mai mult!. Iubirea faţă de oameni", transmite reporterul Observator, Bianca Iacob.

Răzvan Clipici, consilier patriarhal: Această bucurie a învierii se descoperă tuturor credincioșilor,or, tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Tuturor celor care doresc să fie în comuniune cu Dumnezeu.

După ce s-a terminat slujba, oamenii s-au întors acasă cu Lumina Sfântă, care aduce bucurie în sufletele tuturor.

