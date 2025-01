De la găinușe moțate și cocoși cu penaj multicolor, până la porumbei și iepuri de rasă, expoziția este o adevărată încântare atât pentru pasionați, cât şi pentru curioşi. Printre atracţiile principale de la expoziţie sunt nişte iepuri, care impresionează prin culoarea şi calitatea blănii. Unele exemplare pot ajunge chiar şi la câteva sute de euro.

"Avem un Rex Dalmaţian rasă mijlocie. Cum am spus şi înainte acest iepure excelează prin blana foarte finuţă şi foarte catifelată", spune Ştefan Ozonu, crescator iepuri.

"În general ne plac animalele. Şi animalele de casă şi toate animalele, dar suntem aici pentru că este o expoziţie care se ţine mai rar şi să nu pierdem ocazia", spune o turistă.

Găinuşele negre sau porumbeii au impresionat prin coloritul deosebit sau postura lor impunătoare.

"Ce-l face pe el mai special: cravata e specificul, adică cea mai importantă parte a corpului", spune Marian Giura, crescător porumbei.

"Prezentăm rasa Castaniu de Craiova, care este cea mai frumoasă rasă pe care românii au format-o", spune Constantin Nicola, crescători porumbei.

"În principiu ea este o găină, dar nu poate fi crescută ca orice găină de curte. Sunt anumite tratamente, începând de la o zi, până la maturitate, până la sfârşitul vieţii să-i spunem aşa", spune Ionuţ Panduru, crescător de găini negre.

Cele mai frumoase dintre acestea sunt câștigătoare ale numeroaselor concursuri de frumusețe desfășurate la nivel național, iar valoarea unora dintre aceste exemplare poate ajunge la câteva sute de euro, în funcție de performanțele obținute.

"Este a nouăsprezecea ediţie. Avem păsări de valoare, calitatea exponatelor a crescut de la an la an. Şi am ajus în acest moment pe lângă rezultate naţionale am reuşit să câştigăm multe titluri la expoziţia naturală, în Bucureşti", spune Florin Gătejescu, preşedintele Asociaţiei Columbofile a judeţului Dolj.

Expoziţia se organizează o dată pe an, iar cei interesați să admire aceste frumuseți sunt așteptați și astăzi.

