Video Imagini jenante cu evadarea hoţilor din Arad cu poliţiştii lângă ei. Gafele comise de agenţi

Au apărut imagini cu evadarea ca-n filme a celor doi spărgători care în vară au aruncat în aer un bancomat în Arad. Ca-n filmele cu Stan şi Bran, pentru că infractorii au luat-o la goană încătuşaţi chiar de sub nasul poliţiştilor care nu erau atenţi. Astăzi, unul dintre indivizi a fost flancat de nu mai puţin 4 mascaţi şi doi agenţi când a fost adus la Tribunal pentru prelungirea mandatului de arestare.