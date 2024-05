Vezi și

"Aruncă toporul! Culcat! Culcat!" Pentru că bărbatul era recalcitrant şi ameninţa că loveşte mascaţii cu toporul, unul dintre agenţi a tras un foc de armă. Glonţul, de cauciuc, l-a nimerit picior.

Bărbat înarmat, împuşcat de mascaţi

"Bărbatul nu le-a permis poliţiştilor să intre în imobil, motiv pentru care oamenii legii au forţat poarta pentru a reuşi să intre în curte. Chiar şi aşa, acesta a fost greu pus la pământ, abia după ce a fost împuşcat în picior de poliţişti", transmite Denisa Dicu, reporter Observator.

Acţiunea trupelor speciale a avut loc după ce nepotul bărbatului a sunat la 112 şi a cerut ajutor. "S-a enervat, că dați-mi banii, dați-mi banii și a început să scoată cuțitul la noi și am plecat și a venit poliția și l-au luat. L-au împușcat în picior. Mama mea și eu am fost la nici un metru față de cuțit... și am încremenit și ne-am dus, am plecat", povesteşte nepotul agresorului.

"Să-i dau banii, să îi dau pensia lui. Și am crezut că mă confundă cu iubita și l-am întrebat: "Tu știi cine sunt, știi cu cine vorbești?'' și a zis "Da, Alina, mie îmi dai toți banii !". Și când mi-am auzit numele, zic "Gata, ăsta e finalul meu"", adaugă sora agresorului.

Cei doi au reuşit să fugă din locuinţa în care s-a baricadat agresorul. Acesta nu a vrut să le deschidă poarta poliţiştor nici măcar după ce a ajuns la faţa locului şi o echipă de negociatori. O oră au încercat aceştia să discute cu bărbatul, însă în zadar. Singura opţiune rămasă a fost o intervenţie în forţă.

Individul a fost internat şi va fi supus unei expertize psihiatrice. "Împotriva bănuitului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile. De asemenea, persoana vătămată și-a exprimat consimțământul referitor la purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, fiind dispusă astfel măsura purtării, de către autor, a unei brățări electronice", a declarat Crina Eşanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Bărbatul este cercetat penal pentru ameninţare şi ultraj.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Când ţineţi post negru, renunţaţi inclusiv la apă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰