Zgomotul asurzitor al exploziei a dat semnalul în toată Timişoara că s-a întâmplat ceva rău. Vecinii au ţâşnit speriaţi din case.

Vecin: Încă tremur. Pe şosea sunt sticle, am ieşit toţi afară şi am sunat la 112. Ne-am speriat foarte tare. În primul rând am luat copiii, nu am ştiut ce s-a întâmplat.

Bubuitura s-a auzit chiar şi la două străzi distanţă.

Vecin: M-am speriat. Se clătina uşa, nici nu am atins-o.

"Ca o bombă a fost, atât de puternic"

Vecin: Ca o bombă a fost, atât de puternic. S-a cutremurat geamul, tot.

Vecin: Dintr-o dată o explozie ca şi o bombă şi mult praf şi fum negru şi bubuitură foarte puternică. Comparaţia cu o bombă nu e greşită. M-am întors şi am văzut un dezastru. Acoperişul era în aer şi oamenii au început să umble prin curte în stare de şoc.

Persoanele din casă au scăpat cu răni uşoare

Imediat, la locul exploziei au venit mai mult echipe de pompieri, SMURD, ambulanţe, jandarmi şi poliţişti.

Iulia Pop, reporter Observator: 8 persoane, adulţi şi copii, se aflau în această casă în moemetul în care a avut loc deflagraţia. Doar o minune a făcut să scape cu răni uşoare.

Şapte pesoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care patru minori.

Reprezentant ISU: Policontuzii minore. Au primit îngrijiri medicale, în prezent sunt la unităţile de primiri urgenţe.

Centrala era racordată la o butelie proprie

În urma verificărilor, pompierii au stabilit că explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze la nivelul centralei. Aceasta nu era racordată la reţeaua de gaze a oraşului, ci la o butelie proprie, depozitată în afara casei.

Vecin: Buteliile s-au încălzit. Cu butelia nu te joci.

Locuința a fost afectata pe o suprafață de aproximativ 200 metri pătraţi.

