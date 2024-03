Vezi și

Incendiul a izbucnit pe strada Vasile Lascăr, din sectorul 2, în jurul orei 18.00. Flăcările au cuprins întreagul imobil, de la parter până la mansardă, în doar câteva minute. Locuitorii din zonă au fugit speriaţi din calea focului, care putea oricând să se extindă şi la clădirile din jur.

Martor: Avem aici o afacere vizavi am văzut fum, am ieşit. Parterul ardea şi încet, încet, am văzut că s-a extins şi la etajul 1, unde s-au înteţit flăcările foarte tare.

Ana Grigore, reporter Observator: Flăcările s-au ridicat la zeci de metri distanţă, tocmai de aceea, pompierii au fost nevoiţi să intervină cu o autospecială de stingere şi salvare de la înălţime, pentru că flăcările ameninţă să se extindă şi la clădirile învecinate.

Intervenţia pompierilor, care a durat mai bine de 5 ore, a fost extrem de dificilă, salvatorii putând să acţioneze doar din exteriorul clădirii, pentru siguranţa lor.

Clădirea ar fi aparţinut Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în urmă cu mai mult timp, însă a fost abandonată, iar în ultima perioadă, ar fi fost ocupată de oamenii străzii. Din fericire, la momentul izbucnirii incendiului, nu se afla nimeni înăuntru.

