Dacă lucraţi în zona Pipera, mare grijă pe unde vă parcaţi maşina! De luni încep lucrările de refacere a liniei de tramvai de pe Dimitrie Pompeiu, supranumit "bulevardul corporatiştilor din nordul Capitalei". În plus, artera va fi supralărgită la patru benzi, iar pentru asta trebuie expropriate zeci de terenuri din zonă. Primarul general a promis la Observator că va rezolva blocajul din Pipera. Lucrările încep acum, rămâne să vedem în al cui mandat se vor termina.

"Dimitrie Pompeiu, ştiţi foarte bine... O, doamne... în seara aceea când am fost la dumneavoastră am făcut 500 de metri în 15 minute. Credeam că nu e ceva mai rău decât Iuliu Maniu dar Dimitrie Pompeiu este mai rău", declarat Ciprian Ciucu, într-o ediţie specială cu Alessandra Stoicescu, la Observator.

Este rău şi dimineaţa, este rău şi seara.

"E bulevardul acela pe care decât să te apuci să circuli la o oră de vârf mai bine o iei pe jos. Cu maşina n-ai nicio şansă", explică Alessandra Stoicescu, din mijlocului traficului menţionat.

Calvarul şoferilor se va încheia în câţiva ani, promite Primăria Capitalei. Şantierul se deschide luni.

"Lucrările pe bulevard vor începe cu şantierul de la linia de tramvai care va fi înlocuită. Constructorul deja se organizează aici şi promite că va începe lucrările în luna martie cu termen de finalizare în 2027", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Linia de tramvai va fi prelungită de pe bulevardul Lacul Tei şi până pe Dimitrie Pompeiu, pe o lungime de peste trei kilometri. Şinele vor fi conectate şi cu cele ale liniei 5, până pe bulevardul Barbu Văcărescu.

"După ce timp de un an linia de tramvai de aici s-a transformat în parcare, acum soferii sunt rugaţi să îşi mute maşinile până sambătă", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Şoferii nu vor avea restricţii de trafic câtă vreme constructorul va înlocui şinele. Dar lucrările ar putea dura de două ori mai mult decât se estima iniţial.

"Estimăm să avem o depăşire contractuală ca şi timp undeva la un an de zile. Acestea au fost nişte lucrări suplimentare. Avem o suprapunere pe ampriza de tramvai. În subteran avem lucrări la colectoarele de canalizare pe o lungime destul de mare", explică Cătălin Aflat, director Direcţia de Investiţii Primăria Capitalei.

Şantierul va continua cu supralărgirea arterei, iar asta va dura încă doi ani. Municipalitatea a votat astăzi un buget de peste 70 de milioane de lei pentru exproprieri de ambele părţi ale bulevardului.

"O să avem cu totul alt profil la acest bulevard, infrastructura de tramvai, plus două benzi de circulatie stânga dreapta, piste de biciclete stanga dreapta si un trotuar mult mai generos faţă de ce este in prezent. Proiectul a prevăzut de asemenea realizarea unei conexiuni între Fabrica de Glucoză, Dimitrie Pompeiu şi Bulevardul Pipera", explică Cătălin Aflat, director Direcţia de Investiţii Primăria Capitalei.

În plus, artera va fi prelungită până pe bulevardul Barbu Văcărescu iar intersecţia dintre cele două va fi reorganizată cu sensuri giratorii și artere cu sens unic, plus o pasarelă pentru pietoni.

Odată cu acest proiect, municipalitatea are în plan să construiască şi o parcare de tip park and ride şi un pod peste şoseaua Petricani, pentru a-i scuti pe şoferi de timpul pierdut în trafic din cauza barierei CFR.

