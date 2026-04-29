Tânără moartă la Amzacea, după ce a intrat cu maşina într-un copac. Alina avea 21 de ani
Un accident rutier grav a avut loc ieri după-amiază, în localitatea Amzacea, judeţul Constanţa. O tânără a pierdut controlul maşinii şi a intrat violent într-un copac.
Impactul a fost extrem de puternic. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, acul kilometrajului s-ar fi oprit la aproximativ 130 km/h.
Victima, o tânără în vârstă de 21 de ani, a fost găsită în stare critică. Echipajele de intervenţie au început imediat manevrele de resuscitare, reuşind să o stabilizeze temporar.
Ulterior, aceasta a fost preluată de un elicopter SMURD şi transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa.
Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânăra a murit la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰