Tânără moartă la Amzacea, după ce a intrat cu maşina într-un copac. Alina avea 21 de ani

Un accident rutier grav a avut loc ieri după-amiază, în localitatea Amzacea, judeţul Constanţa. O tânără a pierdut controlul maşinii şi a intrat violent într-un copac.

de Larisa Andreescu

la 29.04.2026 , 10:27
Alina Tânără moartă la Amzacea, după ce a intrat cu maşina într-un copac. Alina avea 21 de ani - ISU Constanţa

Impactul a fost extrem de puternic. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, acul kilometrajului s-ar fi oprit la aproximativ 130 km/h.

Victima, o tânără în vârstă de 21 de ani, a fost găsită în stare critică. Echipajele de intervenţie au început imediat manevrele de resuscitare, reuşind să o stabilizeze temporar.

Ulterior, aceasta a fost preluată de un elicopter SMURD şi transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânăra a murit la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Larisa Andreescu
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

Am fost tăntălău". A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Observator » Evenimente » Tânără moartă la Amzacea, după ce a intrat cu maşina într-un copac. Alina avea 21 de ani
