Inundaţii în Galaţi. Ciolacu: "Prioritatea e salvarea de vieţi omeneşti". Ce măsuri a anunţat pentru sinistraţi

"Am făcut o celulă de criză rapidă la Consiliul Judeţean (...) Prioritatea, cum este şi normal, este salvarea de vieţi omeneşti, în acest moment, avem toată logistica necesară pentru a interveni rapid", a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă după amiază, în localitatea Slobozia Conachi din judeţul Galaţi. Acesta spune că atât Ministerul de Interne, cât şi forţe ale Ministerului Apărării acţionează, inclusiv cu elicoptere. "În zonele unde s-au rupt legăturile şi nu se poate ajunge, Ministerul Apărării se implică direct, sub o coordonare a situaţiilor de urgenţă. În acest moment, am hotărât dislocare şi este în votul interministerial tot ce înseamnă alimente, pături, containere de dormit", a adăugat Ciolacu.

Măsurile anunţate pentru sinistraţi

Potrivit acestuia, două tabere pentru prim ajutor vor fi amplasate în apropierea zonelor sinistrate. "Aşteptăm, în noaptea aceasta o să mai plouă, nu cum s-a întâmplat noaptea trecută. În momentul în care se retrag apele, se va interveni", a adăugat premierul. Acesta a explicat că vor fi alocate sume din fondul de rezervă, una dintre priorităţi, după retragerea apelor, fiind refacerea infrastructurii pentru ca activitatea economică să nu fie afectată. Conform premierului, "nu are nimeni o estimare în acest moment" a pagubelor produse de calamităţi.

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie o discuţie foarte serioasă, şi am început-o deja cu ministrul Mediului, pentru că este a treia oară când se întâmplă în această zonă şi este solicitarea Prefecturii şi Consiliului Judeţean să vedem cum – pentru că dânşii ţin ca şi organizare administrativă de Iaşi – să vedem cum vom funcţiona după o intervenţie, părerea mea, va fi o intervenţie de fond, ca acest lucru să nu se mai întâmple. Trebuie, cumva, să venim cu un act normativ, să dislocăm Galaţiul şi această zonă de Iaşi, chiar dacă conexiunea este foarte clară ca şi circulaţie a apelor, dar cred că s-a pierdut deja mult prea mult timp", a mai afirmat primul ministru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce variantă aţi ales pentru încălzirea locuinţei? Centrală proprie de apartament Racordare la sistemul de termoficare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰