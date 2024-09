Pomperii au dat dovadă de un curaj incredibil, după ce s-au aventurat prin puhoaiele de apă pentru a-i salva pe localnicii din comuna Pechea, care nu au apucat să fugă din calea apelor.

Apa acolo trece de un metrou. O femeie a reușit să scape cu viață după ce s-a urcat pe o fereastră, când apa i-a inundat casa. Pompierii au ajus la ea la timp și au scos-o în siguranță din locuința făcută praf de apă. Patru persoane au fost confirmate moarte până în acest moment. ISU i-a avertizat pe localnici să fugă din calea apelor, asta pentru că există riscul de o a doua viitură.

Dezastru în Galați

"Ușile casei au fost trântite, rupte din balamale și apa a intrat direct. În momentul respectiv noi am în două camere izolați. Apa ajungea la un moment dat cam pe la gâtul meu, eu având 1,86. Am stat minim 4-5 ore acolo. Sunt cu capul lipit de tavan. Am sunat de circa 20 de ori al 112", povestește un bărbat care a rămas blocat în locuința sa, după ce nu a mai apucat să fugă.

În Slobozia Conachi sunt încă oameni blocaţi în case. Autoritățile de acolo sunt în continuare în alertă, în încercarea de a îi salva pe cei rămași blocați încă de azi-noapte. Au venit în sprijin jandarmi din Galați, dar și militari soldați de la unitățile din județ, dotați cu bărci pneumatice pentru a încerca să intre în case.

Dezastrul este unul greu de descris în cuvinte. Mașinile au fost pur și simplu luate de apă și aruncate în garduri, casele au fost distruse. Oamenii au încercat în orice fel să se salveze.

Premierul Marcel Ciolacu şi-a anulat programul politic şi guvernamental pe care îl avea sâmbătă la Botoşani şi se va deplasa în judeţul Galaţi pentru a evalua situaţia cauzată de inundaţii, a anunţat Biroul de presă al Guvernului. Prim-ministrul va discuta cu autorităţile locale despre măsurile urgente de intervenţie şi de sprijin pentru populaţia şi comunităţile grav afectate de inundaţii, a precizat sursa citată.

