Numărul de concurs e la locul lui, centurile sunt puse și ultimul șurub - strâns. Monopostul cu design îndrazneț, creat de studenții de la Universitatea Politehnica din Timișoara, e gata de testarea oficială, absolut necesară înainte de orice competiţie.

Monopostul va concura la Formula Student, o competiție de inginerie și design, care simulează cu succes experiența dintr-o echipă de Formula 1.

"Pasiunea pentru Formula 1 a început de mic, de când vedeam la televizor maşinile de Formula 1, vedeam cursele, eram impresionat, ziceam "wow, poate într-o zi să pot să fac și eu ceva de genul", spune un student.

Vehiculul este cu 150 de kilograme mai uşor decât modelul precedent. Sistemul de frânare a fost îmbunătățit, instalația electrică - schimbată şi are în plus un sistem unic de răcire la comandă.

"Avem un șasiu tubular, din ţeavă de oţel , cu o caroserie de fibră de carbon. Aici se întamplă toată magia. La baza monopostului stă un motor controlat de un sistem stand alone", spune Alexandru Gabor – student.

Studenţii au toate şansele să fie vânaţi de oficialii de la Formula 1, care caută talente la astfel de concursuri.

Andrei Borboreanu - coordonator Formula Student, UPT Racing Team

"La competițiile din exterior, vedem foarte des în pit-uri, garajele din timpul cursei, manageri de echipe de Formula 1 care, dacă văd o idee bună și stralucită, vin și întreabă "cine a gândit-o?" Am studenți care intenționat și-au picat din examene tocmai ca să mai stea un an în plus", spune Andrei Borboreanu - coordonator Formula Student, UPT Racing Team.

