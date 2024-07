Formula 1. Pilotul F2 Ollie Bearman semnează cu Haas pentru sezonul 2025, după punctele aduse pentru Ferrari în Arabia Saudită

Tânărul de 19 ani a impresionat lumea Formulei 1 când l-a înlocuit pe Carlos Sainz la Ferrari în Arabia Saudită. Britanicul a marcat puncte la debut cu o cursă superbă, unde şi-a câştigat locul 7.

Bearman concurează în prezent în F2 cu PREMA și a obținut prima sa victorie din acest sezon și a patra din carieră weekendul trecut în Austria, în Sprint Race. El își împletește aceste îndatoriri cu rolul de pilot de rezervă pentru Haas și Ferrari în Formula 1. De asemenea, el completează șase apariții FP1 cu Haas în acest an, dintre care a treia va fi în acest weekend la Silverstone.

"Este greu de exprimat în cuvinte cât de mult înseamnă acest lucru pentru mine", a declarat Bearman. "Să spun cu voce tare că voi fi pilot de Formula 1 pentru Haas F1 Team mă face extrem de mândru". "[Pentru] toată lumea de la Scuderia Ferrari Driver Academy, pur și simplu, nu aș fi aici fără voi. Vă mulțumesc pentru că m-ați pregătit încă din F4 pentru această oportunitate incredibilă și știu că voi da tot ce am", a adăugat pilotul de 19 ani.

Un loc liber pentru Haas

Odată cu plecarea lui Nico Hulkenberg la Sauber/Audi anul viitor și cu expirarea contractului lui Kevin Magnussen la sfârșitul anului 2024, mai rămâne un loc liber la Haas.

Esteban Ocon de la Alpine este unul dintre principalii pretendenți la acest loc, iar Valtteri Bottas de la Sauber este, de asemenea, luat în considerare. Magnussen ar putea, de asemenea, să lupte pentru a-și păstra locul dacă poate repeta în mod constant performanțe precum cea din Austria, unde a terminat pe locul opt.

"Marele Circ" continuă cu al 12-lea weekend şi al treilea la rând, după cursele din Spania şi Austria. Silverstone va fi gazda Marelui Premiu de la finalul acestei săptămâni. După nebunia din Austria, legendarul circuit britanic este pregătit să găzduiască o nouă cursă spectaculoasă.

