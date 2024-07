Programul complet al Marelui Premiu al Marii Britanii! Cursa e duminică, de la ora 16:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu al Marii Britanii! Cursa e duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Pe 13 mai 1950 avea loc prima etapă de Formula 1. În prezent, circuitul are o distanţă de 5,891 km, iar piloţii trebuie să parcurgă puţin peste 306 de km în cele 52 de tururi. Recordul pe tur este deţinut de Max Verstappen încă din 2020 (1:27.097). În 2023, Max Verstappen s-a impus la Silverstone. Pilotul olandez a fost urmat pe podium de britanicii Lando Norris şi Lewis Hamilton.

Ediţia din 2024 începe cu antrenamentele de vineri. Prima sesiune va începe la 14:30, în timp ce a doua sesiune de antrenamente va începe la ora 18:00. Ambele sesiuni de vineri vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Sâmbătă vom avea a treia sesiune antrenamente, de la ora 13:30. De la ora 16:45 vor avea loc calificările, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 16:45, va avea loc marea cursă, care va fi transmisă pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii 2024

Vineri

ora 14:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

ora 17:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

ora 13:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

ora 16:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

ora 16:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

