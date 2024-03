Vezi și

Este cel mai recent trofeu cucerit cu puterea minţii de Iustin. Are doar 8 ani şi o pasiune mai puţin obişnuită: aritmetica mentală, care i-a adus până acum 10 premii internaţionale. "La acel concurs am avut 120 de exerciţii cu dificultăţi diferite în 30 de minute. Eu le-am făcut în 10. Secretul e că trebuie să ne bazăm pe primele 2 numere şi după aia pe ultimul număr al adunării cu sute. Eu fac calculele vreo cel mult 10 secunde", a declarat Iustin Ştefan Petcu. "El întotdeauna a fost bun la numere şi are şi o memorie deosebită. Vine de la şcoală, vrea să-şi facă temele. Pentru el cea mai mare dezamăgire ar fi să o dezamăgească pe doamna şi ne jucăm şah în ultima vreme", a declarat Viorel Petcu, tatăl lui Iustin.

Iustin nu e singurul care face performanţă din familie. O are ca model pe sora lui mai mare, pe care chiar a învins-o la un concurs din Coreea. Au participat atunci 650 de copii. "Pe mine m-a motivat sora mea şi m-a învăţat cum să le fac atât de rapid", a declarat Iustin Ştefan Petcu. În spatele unei asemenea performanţe, stau eforturile neobosite ale părinţilor. "Biletele de avion acestea ar costa cel mai mult. În momentul în care nu aloci timp şi căutam ca părinte scuze sunt încărcat la serviciu sunt prins în nu ştiu ce atunci cred că nici ei nu pot obţine performanţa cu adevărat", a declarat Viorel Petcu, tatăl lui Iustin.

De trei ani, campionul la artimetică mentală face echipă cu doamna învăţătoare. "E un copil extraordinar, dornic de a acumula ceva nou în fiecare zi. Un copil supradotat încă din clasa pregătitoare pentru că viteza lui de reacţie este extraordinară", a declarat Elena Duţă, învăţătoarea lui Iustin. "Suntem mândri că Iustin este elevul şcolii noastre, că face parte din 'echipa argheziană' formată din elevi excepţionali şi din profesori dedicaţi", a declarat Lavinia Mocanu, directoarea Școlii "Tudor Arghezi" din Năvodari. Băiatul din Năvodari se pregăteşte acum pentru următorul concurs internaţional, care va avea loc în Dubai, la începutul lunii mai.

