Şi de parcă nu era suficient, maşina pe care o conducea era furată de la cumnatul lui. Cursa nebună s-a încheiat în gardul unei case. Testat de agenţi, tânărul avea o alcoolemie de 0,61 la mie şi a ieşit pozitiv la canabis.

A bifat toate infracţiunile

Şi nu a fost singurul inconştient din trafic. Poliţiştii ilfoveni au dat nu mai puţin de 86 de amenzi noaptea trecută şi au deschis mai multe dosare penale.

"Doi conducatori auto au fost opriti in trafic iar in urma testarii cu aparatul alcooltest au reieisit valorile de 1.27 si 0.97 mg/l alcool pur in aerul expirat. În ambele cazuri, au fost deschise dosare de urmărire penală", a declarat Anne Ciolca, IPJ Ilfov.

