Au înflorit algele pe lacul Herăstrău. Din cauza caniculei, plantele s-au întins pe suprafaţa apei şi răspândesc un miros greu de suportat. Deocamdată, doar în partea dinspre Casa Presei a parcului, nu şi în zona teraselor de lux. Specialiştii spun că, dacă nu vor fi curăţate, vor ajunge inevitabil şi acolo. Instituţia care are în administrare lacul promite că va face curăţenie, dar nu acum, ci la toamnă.

O mare parte din lacul Herăstrău e cotropit de alge. Un strat gros verde se intinde pe luciul apei. Bucurestenii iesiti la plimbare se plâng mai mult de miros decât de aspectul vizual. În zona Insulei Trandafirilor, peisajul este unul dezolant. Sunt alge cât vezi cu ochii, afară sunt aproape 40 de grade resimțite, iar mirosul este insuportabil. "Vremea caldă ar fi unul din factorii favorizanți. Probabil în apă au găsit nutrimentele necesare. Când, deja, cantitatea lor se multiplică considerabil, acestea se ridică și la suprafață. De acolo, de la suprafață, în contact cu căldura încep să aibă acest miros specific", a declarat Georgiana Enaiche, profesor de biologie.

Şi în 2022 autorităţile au aşteptat ca plantele să dispară de la sine o dată cu răcirea vremii

Comercianții care vând, pe marginea lacului popcorn, porumb fiert sau gogoși spun că le au scazut vanzarile. Mirosul greu le tăie clienţilor pofta de mâncare. După lăsarea întunericului, parcul este și mai circulat, dar mirosul este aproape la fel de pregnant. În zona în care se află terasele de fiţe, mirosul încă nu se simte, dar dacă lacul nu e curățat curând, algele vor ajunge și acolo.

Vezi și

Culmea, angajații instituției care ar trebui să curețe lacul închiriază barci și organizează tururi de lac cu vaporașul. Compania care are in administrare lacul este in subordinea primariei captialei. Reprezentantii institutiei promit că vor rezolva problema, dar...la toamnă. "Este datorită încălzirii globale, lucram la asta. Cea mai amplă lucrare va începe în toamna aceasta. Ce este nevoie în cadrul procesului de eutrofizare este să se curețe fundul lacului, pentru că ce se vede la suprafață vine din toate depunerile care sunt pe fundul apei", a declarat Corina Bega, director ALPAB.

Nu este prima dată când pe lacul Herăstrău infloresc alge. Si in 2022 s-a intamplat acest fenomen. Si atunci responsabilii au asteptat ca plantele sa dispara de la sine o data cu racirea vrremii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Unde preferați să plecaţi în minivacanţa de Sf. Maria? La mare La munte În străinătate Nu plec în vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰