"Le mai trimiteam elevilor inimioare, dar în semn de prietenie". Profesor de sport din Satu Mare, acuzat de hărţuire de două eleve de 12 ani

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a deschis o anchetă, după ce un profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială din comuna Vetiș a fost acuzat că ar fi trimis mesaje nepotrivite unor eleve de clasa a VI-a. De cealaltă parte, dascălul se apară.

Cum se apără profesorul

”Eu am vrut să renunț la o clasă de a șasea de la școală. Dar mai multe fete au venit la mine și m-au rugat să rămân, așa că am acceptat. Apoi, două fete mi-au cerut prietenia pe Facebook. Evident, ca și un gest amical, am acceptat. Eu de felul meu mă înțeleg bine cu toată lumea. De altfel, cu unele dintre fete am făcut cursuri de handbal, cu rezultate foarte bune, și în vacanța de vară. Totul a început după ce una dintre eleve se tot scuza că nu poate face sport, că se simte rău. Tot felul de scuze. I-am spus să meargă la medic și să îmi aducă o adeverință.

Analizele medicale nu au scos la iveală nicio problemă. Acum vreo două săptămâni, la una dintre orele de sport, eleva mi-a spus că se simte rău. I-am spus să iasă la aer, alături de o altă colegă, să nu stea singură. Dar eleva a mers la doamna director să se plângă. De aici a început totul, e o răzbunare. E adevărat că le mai trimiteam elevilor inimioare, ca și alte emoji-uri, dar în semn de prietenie. Eu sunt un tip foarte jovial prin felul meu de a fi. Sunt mai sufletist. Dar niciodată nu am trimis mesaje cu subînțeles, nu am atins elevele într-un mod nepotrivit. Niciodată, nimeni nu m-a reclamat pe unde am fost la școală”, a declarat profesorul pentru Presa SM.

Ce spun poliţiştii

La data de 29 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară Satu Mare au fost sesizați despre faptul că două minore de 12 ani, eleve ale unei unități de învățământ din localitatea Vetiș, ar fi fost hărțuite de către un cadru didactic.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, în perioada august-noiembrie a.c., un bărbat de 49 de ani, profesor, le-ar fi transmis celor două minore mai multe mesaje scrise, prin intermediul telefoniei mobile, iar prin frecvența și conținutul acestora, le-ar fi creat o stare de temere. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire.

