Locul din România, luat cu asalt de turişti în căutarea sănătăţii. Beneficiile se observă din primele zile

Salina Praid - "Zona ocnelor de sare" sau "Ţinutul Sării" aşa cum mai este cunoscută, a devenit în ultima săptămână un oraş subteran supra-aglomerat. Şi asta pentru că, cei care i-au trecut pragul au descoperit locul perfect pentru o experienţă completă.

"Este foarte aglomerat. Înainte de problema cu Covid-ul a mai fost atâta lume. Este foarte multă lume la tratament. Mai ales acum, cât a fost vacanţă au stat câte cinci zile, o săptămână. Până acum circulau două autobuze. A trebuit să mai subliniem cu două autobuze. Deci minim patru autobuze circulau încontinuu. Au fost peste 5-6.000 de oameni pe zi", explică Siklodi Tibor, un angajat al salinei.

Săpată la 120 de metri adâncime, Salina de la Praid păstrează încă multe taine. Iar cei care au ajuns, au rămas plăcut impresionaţi pentru că s-au bucurat de o mulţime de activităţi. "Pentru tratament şi pentru că au vacanţă. Şapte zile stăm, pentru că e foarte frumos aici, iar copiii au activităţi, au ce să facă. E şi foarte sănătos. E salina uscată. Aşa ne-a prescris şi medicul, că salina e foarte sănătoasă pentru copii, pentru sănătate, pentru răceli, pentru alergii".

Vezi și

Iar beneficiile sunt observate chiar din primele zile. "Se simte. Adevărul e, că cel mic sforăia. Are probleme cu nasul, cu polipii, iar de când am ajuns aici, nu mai sforăie. Venim mai mult pentru imunitate, pentru respirație, somn bun. Vrem să venim în fiecare an aici. E benefic să vii toamna şi primăvara".

Salina Praid datează de pe vremea romanilor şi reprezintă un adevărat izvor de sănătate pentru turiştii care îi trec pragul. Nu doar că ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor respiratorii, dar inhalarea aerosolilor de sare poate stimula şi sistemul imunitar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați accesa un credit prin programul Family Start pentru a acoperi alte credite existente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰