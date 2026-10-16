E iarnă adevărată la munte. Utilajele de deszăpezire au ieşit pe şosele pentru prima dată în acest sezon. A nins pe Transfăgărăşan, pe Transalpina, iar la Vf. Omu, stratul de zăpadă depăşeşte 30 de centimetri deja. Ninge şi în weekend, în zonele montane, în timp ce, în restul ţării, se extind ploile.

La mijlocul toamnei, iarna a pus stăpânire pe munţi. În doar câteva ore, peisajele s-au albit, iar ultimele flori au fost acoperite de zăpadă. În Poiana Braşov, primii fulgi au adus și primele bătăi cu bulgări şi primele sesiuni foto de iarnă.

În zona superioară a masivului Postăvarul, şi tot peisajul acesta alb ne dă aşa, o energie aparte pentru că e primul semn că urmează un sezon foarte frumos.

"Nu ne aşteptam! Am venit la Braşov şi nu ne aşteptam să găsim zăpadă!" "Super! Superb! Să vină toată lumea aici! Este magnific. Suntem norocoşi că am prins prima zăpadă!" "E foarte bine, foarte frumos. Am venit îmbrăcaţi, de fapt, cam subţirel. Nu am ştiut că o să fie aşa zăpadă". "Foarte frumos aici! Cine doreşte să vină, că e foarte frumos!", spun oamenii.

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Locul din România unde zăpada a ajuns la 34 de centrimetri

La Harghita-Mădăraș, schimbarea de peisaj este şi mai spectaculoasă pentru turiștii veniți din țări în care vara pare că încă nu s-a încheiat.

"Nu, nu ne-am gândit, dar am venit pregătită. La mine, în Italia, este cald. Am făcut plajă ieri, în costum de baie, așa că aici este total diferit", a declarat o turistă din Italia.

"Peisajul este foarte frumos, am mai fost o singură dată aici", a declarat un turist din Ungaria.

La altitudini mai mari, însă, iarna își arată deja forța, cu vânt puternic şi ceaţă. Pe Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 34 de centimetri, iar la Bâlea Lac, la 13. Temperaturile au coborât până la minus 7 grade.

Pentru prima dată în acest sezon, drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Pe Transalpina şi Transfăgărășan, ca să nu se formeze polei, s-a intervenit şi cu materiale antiderapante. Ambele șosele sunt încă deschise circulației pe timpul zilei, dar șoferii sunt avertizați să nu pornească la drum, dacă nu au mașinile pregătite pentru iarnă.

Ploile se vor înmulţi din weekend. Ciclonul care a provocat inundaţii devastatoare în Turcia avansează spre ţara noastră, iar precipitaţiile vor cuprinde în special jumătatea de est a ţării. La altitudini mari, vor continua lapoviţa şi ninsoarea.