Primul cod de vreme rea a creat deja haos. La Iaşi, doi oameni au murit din cauza temperaturilor scăzute, iar în Capitală, vântul puternic a doborât copaci şi a distrus maşini.

Dacă în oraşe, codurile de vreme rea le-au stricat ziua şoferilor, zăpada a venit la ţanc pentru cei care au ales să petreacă minivacanţa de 1 Decembrie la munte. Turiştii au avut parte de peisaje autentice de iarnă şi bătăi cu bulgări. Astfel, s-a dat oficial startului sezonului de schi!

La Rânca, pârtiile au fost animate încă de la primele ore. Fie că au ales săniuşul, o bătaie cu bulgări sau o întrecere pe schiuri, turiştii s-au bucurat din plin de zăpadă şi de atmosfera de sărbătoare.

"Aşteptăm să ningă mai mult să fie mai bună şi în rest ne distrăm că o viaţă avem până la urmă. O dată e 1 Decembrie. Ziua românilor până la urmă", a spus un turist.

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"Foarte frumos, e cel mai tare loc pe care îl putem vedea. E multă zăpadă, e puţin friguţ", a declarat un copil.

Cei care au ajuns la munte fără echipament de schi au putut închiria tot ce le trebuie direct din stațiune. Clăparii sau placa de snowboard sunt 60 de lei. Cei care preferă distracția pe derdeluș scapă mai ieftin.

În Minivacanţa de 1 Decembrie, cu greu mai găseşti vreo cameră liberă în staţiune.

"În mare parte turiştii sunt din zona Olteniei, dar avem şi din Bucureşti, sunt şi din Timişoara sunt foarte mulţi din Turnu Severin, de peste tot", a explicat Iulian Chirau, proprietar pensiune.

"Avem o piscină interioară, avem saună, avem ciubăr, avem piscină exterioară încălzită, jocuri interactive", a adăugat şi Marina Luchian, administrator pensiune.

Preţul pentru o noapte de cazare porneşte de la 350 de lei dar poate ajunge şi dublu, în funcţie de pretenţii.

Zăpada aşternută pe pârtiile din Păltiniş a fost suficientă pentru un concurs de slalom. 50 de sportivi au dat startul sezonului de schi.

"A fost foarte bine. Am fost doar două în categorie, dar am reuşit să-mi bat adversara", a spus o concurentă.

"Așteptăm toți turiștii, mai ales familiile cu copii, la schi. O să avem deschise două pârtii: pârtia din spatele nostru și pârtia E, de sus", a transmis Diana Costea, reprezentant pârtie Păltiniş.

Şi în Alba, pe domeniul schiabil Șureanu, cinci dintre cele 12 pârtii sunt deja deschise.

"E fantastic! Am venit aici tocmai din Elveţia să schiez. Îmi place", a declarat un turist străin.

"Avem între 15 şi 40 de centimetri de zăpadă bătută pe pârtii. Sunt anumite zone de altitudine mare unde datorită gardurilor avem chiar multă zăpadă, dar jos, bineînţeles ne bazăm pe mama natură", a punctat Jan Tatu, administrator domeniu schiabil.

Şi aici hotelierii au pregătit oferte speciale pentru liberele de ziua naţională.

"Avem 24 de camere disponibile, avem camere duble, triple şi apartamente. În preţul camerelor o să intre micul dejun", a spus Ioana Vinersar, recepționer.