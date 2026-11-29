Primul episod de vreme severă din această iarnă a închis drumuri, a distrus maşini, a smuls copaci din rădăcini şi a rupt acoperişuri. În Teleorman, şoferii au rămas captivi pe drumuri blocate de zăpada viscolită. În Bucureşti şi Ilfov, vântul a făcut prăpăd. La pompieri s-au înroşit telefoanele: au fost 130 de intervenţii, doar noaptea trecută. După viscol, vine gerul. De astăzi, 35 de judeţe şi Capitala sunt sub avertizare de cod galben: în următoarele nopţi temperaturile vor coborî până la minus 18 grade Celsius.

"A fost nevoie de un excavator să dea nămeţii de pe drumul care leagă Izvoarele de localitatea Bujoru, din Teleorman. Zeci de oameni au rămas prizonieri cu orele în maşinile care nu au mai putut înainta prin zăpada de peste jumătate de metru.", spune Pantea Romulus Alex într-o postare pe Facebook.

Alt drum naţional, alte maşini blocate între Bujoru și Pietroșani.

Viscolul a închis circulaţia şi între Bogdana şi Roşiorii de Vede.

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În Capitală, vântul a făcut prăpăd

În Capitală, vântul care a suflat la rafală şi cu 70 de kilometri pe oră a făcut prăpăd. În doar 12 ore, pompierii au avut 128 de intervenţii. În Sectorul 4, un copac doborât de vânt a distrus 2 autoturisme.

"Eu am auzit bubuitura din casă. Acum pe frigul şi gerul ăsta stăm să ne chinuim cu maşinile. Primăria când a venit a pus borduri pe lângă pomi, le-a rupt rădăcinile şi copacul cum e bătran, a căzut la primul viscol.", spune un şofer.

Ca să vă faceţi o idee cât de puternic a fost vântul noaptea trecută, unele bucăţi de tablă au fost desprinse, pur şi simplu, de pe acoperişul blocului şi plimbate de vânt până în faţa unui ansamblu rezidenţial. Ba chiar peste drum de o stradă.

Un stâlp de electricitate şi un copac căzute peste o maşină, la Buzău

La Buzău, un bărbat care aştepta cu maşina la semafor s-a trezit cu un stâlp de electricitate şi un copac peste autoturism. Ca prin minune, a scăpat nevătămat.

Episodul de iarnă severă a făcut probleme şi între Balş şi Craiova, unde şoferii au stat în ambuteiaje ore întregi.

În Constanţa, vântul puternic a îngreunat intervenţiile drumarilor.

În Galaţi, un tren cu călători a rămas blocat zeci de minute în câmp după ce vântul a doborât un copac peste calea ferată.

În munţi, salvamonţiştii au avut de furcă nu doar cu vremea, ci şi cu turişti care s-au avântat pe trasee dificile fără echipament adecvat. Un adolescent de 16 ani a mers 12 ore prin frig şi ceaţă pe un traseu interzis iarna doar ca să vadă răsăritul de pe Vârful Omu. Pe Ceahlău, un alt turist a cerut ajutor după ce nu a mai putut înainta din cauza gerului şi a vântului aspru.

Temperaturi resimţite

21° Ceahlău

11° Miercurea Ciuc

10° Suceava

9° Piatra Neamț

7° București

Spre dimineaţă, în Ceahlău, rafalele au depăşit 100 de kilometri pe oră, iar frigul s-a resimţit ca la minus 20 de grade. Ger a fost şi în Miercurea Ciuc şi în Suceava.

În următoarele nopţi şi zile, va fi însă şi mai frig. Aproape toată ţara este sub avertizare de ger până pe 2 decembrie. Temperaturile vor coborî spre minus 20 grade.