LOTO 6/49 - duminică 24 decembrie 2023. Tragerile Speciale Loto de Crăciun

Pentru Tragerile Speciale Loto de Crăciun, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 se suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, dupa cum urmează: LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI, JOKER – 50.000 DE LEI, LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI.

Report la Joker la categoria I de peste 4,10 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,20 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,45 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 24 decembrie 2023

LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică 24 decembrie 2023

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,90 milioane de lei (peste 3,20 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,21 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,38 milioane de lei (peste 4,10 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 124.700 de lei (peste 25.100 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 42.100 de lei, iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 21.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 99.400 de lei (peste 20.000 de euro).

Premiile acordate la tragerea de joi 21 decembrie

La tragerea Noroc Plus de joi, 21 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 184.603,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto dinPitesti.

La tragerea Joker de joi, 21 decembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.745,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Arad.

