Nicăieri nu-i ca acasă! O ştiu cel mai bine românii plecaţi în străinătate. De la an la an, dorul de cei pe care îi lasă acasă devine tot mai apăsător. Plecat de două decenii pe meleaguri străine, Vasile Opșitoș s-a întors şi anul acesta, ca de fiecare dată, în Tur, localitatea natală din judeţul Satu Mare.

"Departe de casă e foarte greu, viaţa frumoasă e în România", ne spune Vasile.

Şi Ioan s-a întors acasă. A vrut să îşi sărbătorească ziua de naştere împreună cu familia, aşa că următoarea lună o va petrece în România. "Am plecat în străinătate din 95'. Prima dată am fost plecat în Italia. Ziceam că stam un an, doi ani, ne facem nişte bani, dar asta e, au trecut anii", spune Ioan Gheorghe, localnic.

Tot mai mulţi români pleacă

În Negreşti-Oaş, Maramureş mai locuiesc acum doar 9 mii de oameni. Ceilalţi aproape 30% din populaţia totală sunt plecaţi în străinătate. Luna august este cunoscută ca fiind luna în care cei mai mulţi români din diaspora se întorc în concediu acasă. Cel mai bine se vede acest lucru în cifrele pe care Poliţia de Frontieră le inregistrează la graniţe.

Potrivit celor mai recente date, în ultimele două săptămâni prin Vama Petea din județul Satu Mare au intrat în țară peste 180.000 de români.

