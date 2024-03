Vezi și

Reporter: De ce ai înjunghiat-o pe femeie? Ce ai avut cu femeia? Ce ți-a făcut? De ce ai făcut așa ceva?

Suspect crimă: M-a înșelat. Mi-a luat casa.

Reporter: Ce ți-a făcut?

Suspect crimă: Mi-a luat casa!

Crimă în Sectorul 2 al Capitalei: administratora unui bloc a fost ucisă de un vecin

După cinci ore de audieri în care a explicat anchetatorilor cum s-a întâmplat totul, criminalul iese de la Secția 9 de Poliție, furios, și fără nici o urmă de regret, motivând că a a ucis-o pe femeie deoarece i-ar fi furat casa și l-ar fi păcălit.

Eduard Marin, reporter Observator: Crima s-a întâmplat chiar în acest bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost prinsă în biroul în care aceasta lucra şi a fost înjunghiată cu mai multe lovituri de cuţit, chiar de către un vecin în vârstă de 57 de ani care a premeditat totul.

Cu doar câteva minute înainte de a comite crima, individul, care era foarte agitat, s-a întâlnit cu un alt vecin.

Mihai, martor crimă: L-am întrebat dacă intră în scară, a spus că nu, după aceea, să-i țin ușa. Și a intrat repede în scară. După aceea eu m-am dus acasă și după 20-30 de minute, am început să aud țipete.

Alertat de zgomot, bărbatul, care locuiește la parter, a încercat primul să o salveze pe femeia aflată în agonie de furia criminalului. Fără succes, însă. Bărbatul a povestit, în exclusivitate pentru Observator, momentele de coșmar prin care a trecut.

Mihai, martor crimă: Ieșind din casă, am intrat în administrație și am văzut că omul ăsta o înjunghie pe acea femeie, am încercat să aplanez situația, dar n-am avut nici o putere. Am tras de el, a înjunghiat-o de mai multe ori. Dar n-am avut nici o putere, parcă era de lemn, n-a schițat nimic.

Vecin: A venit un domn de la etajul 5 şi a omorât-o pe ea. A început ea să strige, ajutor, ajutor, mă omoară, au ieşit doi băieţi de la parter şi n-au reuşit să-l oprească.

Criminalul a fost reținut

Femeia ucisă era văzută bine de oamenii din bloc.

Mihai, martor crimă: Era foarte ok, cuminte, cumsecade.

Eduard Marin, reporter Observator: Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai avut ce să facă pentru a o salva pe femeie, loviturile au fost fatale şi nu le-a rămas decât să constate decesul victimei.

Sfâșiat de durere, băiatul femeii a venit la locul crimei pentru a afla ce s-a întâmplat cu mama sa. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de medicii legiști și dus la INML pentru efectuarea necropsiei.

Criminalul a fost reținut, iar astăzi va fi dus la instanță cu propunere de arestare preventivă.

