Tatăl lui Mirel: Ce a fost în mintea lui, spune: "nu ştiu ce am făcut şi de ce am făcut, dar îmi pare rău de fată. Nu-mi pare rău că sunt aici (n.r la închisoare), dar mă doare sufletul".

Mirel Dragomir, studentul de 23 de ani care aproape şi-a decapitat iubita cu zeci de lovituri de cuţit, a primit astăzi vizita tatălui şi a surorii, care i-au adus apă şi fructe la vorbitor. Mama nu a avut puterea să îşi vadă fiul după gratii. S-a rugat în capela poliţiei şi a aşteptat să se întoarcă soţul ei cu veşti.

Tatăl lui Mirel: "De fata aceea mai rău ne pare"

Tatăl lui Mirel: Cum e, cum nu e, ne pare rău de el, că e copilul nostru. Ne pare rău şi de el, şi de fata aceea mai rău ne pare, să ştiţi.

Măcinaţi de gândul că fiul lor ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare, părinţii studentului care a recunoscut crima se pun şi în pielea familiei Andreei, victima băiatului lor.

Tatăl lui Mirel: Nu pot să-l privesc în ochi să-i spun ceva. Nu pot, suntem terorizaţi, suntem nenorociţi. Am muncit o viaţă întreagă să fie bine copiii. Să aibă tot ce le trebuie. Şi au avut. Nu ştiu ce a fost.

Rudele băiatului au intrat în apartamentul groazei

Iulia Pop, reporter Observator: De la arestul IPJ Timiş, părinţii şi sora lui Mirel Dragomir au venit direct la apartamentul din acest bloc, unde a avut loc crima. Este prima dată când au revenit aici după arestarea tânărului.

Sora lui Mirel, care a descoperit cadavrul fetei ucise de student, nu poate scăpa de imaginea din apartamentul groazei.

Sora lui Mirel: Am încercat să intru în cameră. Era uşa închisă şi mi-a dat de bănuit de ce e uşa închisă. Verişoara era la apartament şi au plecat când am ajuns eu de la facultate. Ea voia să îşi ia lucrurile din camera aceea şi de asta am insistat să deschid uşa camerei.

Victima lui Mirel, condusă pe ultimul drum

În tot acest timp, la 250 de kilometri distanţă, la Padeş, Andreea, victima lui Mirel, era condusă pe ultimul drum.

Bunica Andreei: A omorât-o, singura fată pe care o aveam, singura!

Mirel Dragomir a declarat în faţa anchetatorilor că a omorât-o pe Andreea, fostă Miss Boboc, pentru că voia să îl părăsească. El va fi dus la Bucureşti pentru expertiză psihiatrică.

