Vezi și

Cu mare credinţă în suflet enoriaşii s-au adunat la Capela Arhiereilor şi au pornit într-o procesiune pe străzile oraşului Blaj. Procesiunea reprezintă suferinţele îndurate de Iisus pe drumul Golgotei şi cuprinde 14 opriri - condamnarea la moarte, purtarea crucii, biciuirea şi terminând cu răstingnirea şi coborârea Lui în mormânt.

Rus Cristian, preot: IIsus a fost bajocorit, pălmuit, condamnat la moarte, răstignit şi-a purtat crucea, a căzut sub greutatea crucii. Şi aceste lucruri parcurgând această stradă a crucii le gândim la IIsus care a suferit pentru noi.

Cu emoţie în suflet credincioţii au parcurs drumul cu smerenie

Bărbat: Am venit special pentru procesiunea Calea Crucii. Este un eveniment pe care trebuie să îl parcurgem fiecare, zilnic, nu doar cu ocazia sărbătorilro Pascale pentru că trebuie să ne demostrăm nouă înşine că suntem ancoraţi şi nu funcţionăm în mod autonom. Este o procesiune emoţionantă care are calea ei, opririle ei şi trebuie să ne gândim la fiecare oprire şi să ne ancorăm la ceea ce este necesar pentru fiecare.

Femeie: Pelerinajul este sărbătorirea, adică întâmpinarea învierii Domnului, după acest pelerinaj mă simt împlinită. Împlinită că am făcut ce ar fi trebui să fac. În fiecre an am fost la procesiune respectivă, nu lipsim.

Procesiunea s-a încheiat cu o rugăciune la biserică.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce alegeți de 1 Mai, grătar la pădure sau grătar la terasă? La pădure La terasă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰