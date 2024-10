"Plâns foarte tare, nu înţelegeam ce zice, zicea doar să-l bag în maşină că îl doare foarte tare capul. Era grena pe frunte", a declarat Mădălina, mama băiatului.

Sunt mărturiile cumplite ale mamei băieţelului de 9 ani, elev în clasa a treia la o şcoală din Prahova. Învăţătoarea, care mai are un an până la pensie, i-a predat lecţia cruzimii. "Îmi zice: am dat o evaluare şi am indoit foaia în patru. Pentru o foaie te-a bătut? El zice: a ţipat şi foarte tare la mine, au plâns şi alţi copii pe lângă mine", a adăugat Mădălina, mama băiatului.

Învăţătoarea şi-a ieşit din fire

Înfuriată de stângăcia copilului, care cel mai probabil a greşit din cauza emoţiilor, învăţătoarea şi-a ieşit din fire. L-a tras pe bietul copil de păr până când, de frică, s-a scăpat pe el. "Copiii au recunoscut toţi. A ieşit cu păr, doamna se scutura pe mâini. Cu amândouă mâinile s-a înfipt în capul lui. El a zis că n-a mai putut să se ţină de frică. Îi e frică rău de ea", mai spune Mădălina, mama băiatului.

Părinţii s-au dus imediat să ceară explicaţii. "Îmi zice: ce e dragă, ai venit să vezi cum ţi l-a tras de păr? Auzi, fată, mi-a îndoit o hârtie în patru. Ce, îşi bate joc de mine? M-a bufnit plânsul", adaugă Mădălina, mama băiatului.

Părinţii au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere

Revoltaţi, au cerut de la şcoală imaginile de pe camerele de supraveghere ca să vadă cu ochii lor corecţia umilitoarea pe care a primit-o fiul lor. Răspunsul i-a lăsat fără cuvinte. "Au spus că a fost o fluctuaţie de curent fix atunci. Nu a fost o săptămână la şcoală, n-a vrut să mai meargă, o săptămână am fost la psiholog", a spus Mădălina, mama băiatului.

Părinţii au decis să meargă mai departe. Au făcut plângere la poliţie şi la inspectorat. Directorul şcolii are o explicaţie şocantă. "Nu l-a bătut efectiv, l-a ciufulit puţin. Şi copilul are probleme de comportament", explică Constantin Pisău, director Colegiul "Ferdinand I" Măneciu.

Învăţătoarea lucrează de 45 de ani în sistem şi nu ar fi la primul abuz, acuză părinţii. "Un băieţel care n-a scris tema la română, doamna l-a văzut că scrie în ora de matematică şi a început să-i dea cu cartea în cap, să-l ridice de urechi în sus", spune Mădălina, mama băiatului.

Anchetă deschisă de poliţie pentru purtare abuzivă

Conducerea unității de învățământ i-a cerut să nu mai intre la clasă pe parcursul cercetărilor. O anchetă a deschis şi poliţia pentru purtare abuzivă. Ministerul Educaţiei spune că e greu să-i verifice pe cei care se ocupă de educaţia copiilor noştri.

"Vorbim despre 200.000 de cadre didactice şi este extrem de dificil să garantăm integritatea fiecăruia. Dacă cele relatate se confirmă, măsurile trebuie să fie în conformitate cu gravitatea faptei", explică Sorin Ion, secretar de stat ministerul Educaţiei.

Doar că la noi foarte greu, chiar şi în cazul unor dovezi ale unor fapte grave, cadrele didactice sunt scose extrem de greu din sistem. În ultimii 5 ani, puţin peste 100 de dascăli au fost concediaţi. Principalele trei motive au fost: absenţe nemotivate, violenţă şi neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

