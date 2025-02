MApN caută drona care s-ar fi prăbuşit lângă Galaţi, după atacul rusesc de la graniţă. "A ieşit lumea pe stradă, ne-am uitat pe sus, bubuia"

Exploziile puternice din portul ucrainean Reni au fost vizibile chiar și de la Vama Giurgiulești, aproape de granița cu Republica Moldova. "S-au auzit foarte puternic timp de vreo oră şi ceva. Majoritatea din zona portului au spus că s-a auzit foarte puternic", spune un martor.

"Am crezut că e cutremur. S-a auzit o bubuitură şi se mişca doar uşa, adică patul nu. Am crezut că e ceva în poligon, se trage în poligon acolo. Până la 3 dimineaţa s-a auzit, da, şi nu am dormit, deloc", povesteşte o tânără. "A ieşit lumea pe stradă, ne-am uitat pe sus, bubuia", mai spune un alt martor.

Locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert prin care erau avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte în zona graniței cu Ucraina. Drona ar fi căzut însă în apropiere de Galaţi. Momentan nu au fost raportate pagube sau răniţi.

MApN caută drona prăbuşită în Galaţi

"Sistemele radar ale MApN au identificat, în jurul orei 00.30, o țintă aeriană care a intersectat pentru scurt timp spațiul aerian național, în apropiere de localitatea Reni, pe o adâncime de aproximativ 1 km în interior, îndreptându-se ulterior către spațiul aerian ucrainean. Totodată, a fost semnalată o posibilă zonă de impact pe teritoriul național, în apropierea frontierei româno-ucrainene, la aproximativ 10 kilometri est de limita administrativă a municipiului Galați", explică Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al MApN.

Conform procedurilor, în cursul acestei dimineți, zona a fost restricţionată pentru a fi efectuate căutări. Zeci de oameni nu au putut ajunge la muncă din acest motiv. "Bună dimineaţa, domnul inginer. Noi suntem aici cu accesul restricţionat să ajungem la serviciu, de la linia de tren. Au căzut probabil ceva, o dronă şi ne-au blocat. Şi poliţia, si MAPN ul, toţi sunt aici, frontiera. Cred că în zona fermelor acolo".

România nu a fost ţintă directă

După noul incident, autoritățile subliniază că România nu a fost ţintă directă. "Facem precizarea că în astfel de situaţii nu teritoriul românesc este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, ci zone şi obiective portuare aflate pe malul stâng al Braţului Chilia Veche şi a fluviului Dunărea, pe teritoriul Ucrainei", spune Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea.

În județul Tulcea, ultimul RO-Alert a fost transmis la sfârşitul lunii trecute, când oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească.

