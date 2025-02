Prăjituri cu texte haioase, ciocolată şi brioşe cu inimioare sau torturi Bento cu mesaje de dragoste. Deserturile de Valentine's Day sunt mai creative ca niciodată. În 2025, îndrăgostiţii îşi doresc cadouri cât mai personalizate. "Nu se mai caută acele torturi perfecte, se caută torturile pe care clienţii pot să le personalizeze aşa cum vor ei, există tot felul de mesaje haioase sau nu ştiu vor să aşezăm pe tort foarte multe inimioare din marţipan sau din butter cream. Textele clasice 'Love you', 'I love you', 'You are my love', se caută foarte mult aceste texte în limba engleză. Un exemplu de mesaj haios nu ştiu, 'Iubirea noastră este picantă sau tu eşti mai picantă decât prăjitura sau mai dulce'. Iubirea este diferită pentru fiecare cuplu şi atunci şi dulcele trebuie să fie diferit adică dulcele trebuie să exprime iubirea noastră faţă de persoana căreia îi oferim cadoul", a declarat Alexandra Mihăilă, cofetar.

Preţul dulciurilor personalizate începe de la 30 de lei pentru o prăjitură şi poate ajunge până la 300 de lei pentru torturi

Surprize sunt şi în interiorul dulciurilor. Umplutura cu spanac este în preferinţe. "Ştiu, pare părea ciudat, dar avem un sortiment cu lime, spanac, mentă, cremă de brânză şi inserţii de fructe de pădure. Se poartă foarte mult combinaţia de dulce şi sărat, dulce şi nu ştiu piper. Sigur vorbim şi de prăjituri picante pentru că şi iubirea este picantă", a declarat Alexandra Mihăilă, cofetar.

Iar când vine vorba de decor, pe lângă clasicul roşu, anul acesta se poartă argintiu sau roz. Preţul dulciurilor personalizate începe de la 30 de lei pentru o prăjitură şi poate ajunge până la 300 de lei pentru torturi.

