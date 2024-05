Vezi și

Faceți cunoștință cu micuţa Carlotta. A crescut în astfel de bucătării de top, printre preparate rafinate și a mâncat până acum în zeci de restaurante cu stele Michelin.

Chef Richard încearcă să îi transmită de la o vârstă fragedă dragostea sa pentru gastronomie.

Succesul singurului român care are un restaurant cu stea Michelin a venit cu multe sacrificii, inclusiv legate de timpul petrecut cu fetita și iubita lui. A încercat însă să împace pe cât posibil viaţa de familie cu pasiunea pentru gastronomie.

Marile iubiri ale lui chef Richard Abou Zaki

Richard Abou Zaki – chef bucătar: De la un show culinar, la restaurant, la familie, energia am avut-o mereu în viaţa mea, nu m-am oprit niciodată şi mereu am încercat să fac mai bine, mai bine, am tras mereu de mine. Eu poate m-am născut cu pasiunea asta imensă spre bucătarie și am cultivat-o mereu.

Mama îi e ajutor de nădejde și acum. Spune că juratul de la Chefi la cuţite şi-a dat seama de când era copil că va lucra în bucătărie.

Elena Bujor – mamă: I-am plătit meditaţii la engleză și apoi am aflat că el îi făcea mâncare profesoarei și mă aștepta şi pe mine când veneam de la muncă, că veneam târziu şi el stătea singur, a început aşa, câte puţin, cu cartofi prajişi cu o bistecca, aşa simplu. Şi aşa încet-încet a crescut pasiunea lui până la 12 ani, mama, mama, eu vreau să mergem la şcoală de bucătari. După primul an la şcoală a câştigat toate premiile posibile.

Iar restul e istorie. Una care inca se scrie, pentru că românul vrea să inoveze mereu. În restaurantele fine dining există o masă specială, la care se pot aseza oricând inspectorii Michelin.

Iulia Pop – reporter Observator: Masa bucătarului dărâmă bariera dintre bucătarie şi locul unde stau oaspeţii. Simţi pasiunea şi vezi de aproape perfecţiunea.

Richard Abu Zaki – chef bucătar: Nu se stie niciodată când vin inspectorii Michelin, vin incognito, poţi să iei 2 stele în 10 ani, într-un an, în 3, 5. Am luat o stea în 8 luni, este un chef aici în zonă care după 21 de ani a luat o stea. E o muncă grea pe care în fiecare zi trebuie să o faci cu pasiune, cu iubire şi ăsta e unicul secret.

Deși pare rasfațat de stele, nu i-a fost mereu uşor. Şi-a început afacerea când mulţi alţii şi le închideau. Şi în Italia, pandemia a lovit puternic în industria ospitalităţii.

Richard Abu Zaki – chef bucătar: Atunci au fost cele mai grele 3 luni din viaţa mea, m-am simţit pierdut, nu ştiu cum am făcut să trec momentul ăla, dar am găsit o energie, ceva şi a fost o explozie până la urmă.

Ca să îşi facă un nume în lumea gastronomiei de top, a călătorit în toată lumea şi a adus gusturi neştiute în regiunea Marche din Italia. Pentru Rammen, barul pe care îl deţine s-a inspirat tocmai din New York.

Richard Abu Zaki – chef bucătar: Chestia frumoasă a fost că am reuşit să transmitem cultura şi să obişnuim lumea cu ceva nou şi acum avem lumea care vine să mănânce şi de la 150 de km, mulţi pentru un bistro aşa mic ca ăsta.

Mama lui Richard ştie cel mai bine ce urmează.

Mama: Viitorul lui îl văd frumos, stelar.

Cu Richard alintat "Steluţă" de colegii de la Chefi la cuţite ne reîntâlnim în această seară. Juratul va pune la bătaie o amuletă puternică. Cum se vor descurca echipele în cea de-a șaptea confruntare vedem de la 20:30.

