Mărturia ambulanţierului care l-a plimbat între spitale pe Andrei, băiatul răpus de peritonită: "Ruşine! 3.000 lei este prețul unui copil?"

Doi medici au fost sancţionaţi cu amendă după moartea băiatului de 16 ani, ajuns cu peritonită la spitalul din Târgu Jiu. Un lanţ sinistru de erori a dus la o tragedie ce putea fi evitată. Copilul a fost văzut de cel puţin şase medici, dar nu a fost operat pentru că în spital nu exista un chirurg pediatru. Mai mult, nu a putut fi trimis de urgenţă cu ambulanţa la Craiova pentru că la Ambulanţă nu era niciun medic de gardă.

Potrivit informaţiilor Observator, Cristi Aldescu este lider de sindicat al ambulanţierilor din Gorj şi a fost de serviciu în noaptea în care Andrei a fost adus la UPU. Acesta l-ar fi plimbat pe băiatul de 16 ani între spitale. Bărbatul s-ar afla de mai multă vreme în conflict cu conducerea spitalului şi a Ambulanţei

Bărbatul a reacţionat în urma morţii copilului: "RUȘINE! 3.000 lei este prețul unui copil???"

Mesajul postat pe Facebook de ambulanţier

RUȘINE !!! 3000 lei este prețul unui copil??? Toți sunt specialiști in medicină numai la televizor...... politicieni, lipitori de afișe, directori, directorași, aplaudaci, etc . Au găsit vinovatul ... ,, Sistemul și Lipsurile ,, și gata...caz inchis, la noi când vrei să ingropi ceva faci o comisie.

-lipsă legislație

-lipsă proceduri

-lipsă resurse umane la Ambulanță.

-lipsă resurse umane la Spital.

Am fost martor de la ora 20,42 pănă la ora 21,46 la chinurile acestui copil, am făcut parte din echipajul de urgență B2 care la plimbat intre Spitale. Am fost martor la rugămințile sorei copilului. Am fost martor la cum a fost jignită sora copilului de către medicul urgentist.

Am fost martor la toate discuțiile și explicațiile medicale, am avut permanent documentele medicale și cunosc toate consemnările din punct de vedere medical. Am fost martor la lipsa de empatie a celor doi medici de urgență care erau de serviciu.

Dar,.....dl. Ministru Rafila nu a binevoit să ne facă o vizită impreună cu, Corpul de Control al domniei sale și să constate personal cum se moare in Spitalul din Tg-Jiu. Ministrul Sănătătii a decis să trimită specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică Gorj și să fixeze mercurialul.

Doar suntem in campanie electorală, nu trebuie să vorbim de:

-management defectuos și neândeplinirea contractului de mandat a celor doi directori de la Ambulanță și de la Spital .

-de lipsa de reacție și nepăsarea șefei de la Unitatea de Primiri Urgențe care era in gardă.

-de ce unul din cei doi medici de urgență din UPU Tg Jiu nu a urcat in ambulanță să meargă cu copilul la Spitalul Craiova?

-de ce nu este funcțional Heliportul ?

-de ce UPU Tg Jiu nu are ambulanță C1?

-de ce aproape jumătare de lună Serviciul Județean de Ambulanță nu are medic și nici ambulanța C2 in tot județul?

-de Raportul de Control al Departamentului pentru Situații de Urgență cu nr.6264/05.06.2023.

Și sunt foarte mulți DE CE domnule Rafila și pentru asta a murit un copil nevinovat. Acești domni poartă responsabilitatea celor expuse de mine.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, întrebat de jurnalişti cum comentează cazul adolescentului mort în spitalul din Târgu Jiu pentru că medicul chirurg nu a intervenit, că el, personal, l-ar fi operat. Rafila a menţionat că a dat răspunsul în primul rând ca om.

