"Am avut curaj, vai Doamne să vin... Am avut curaj să vin să mă tratez, să mă caut. Cum să stau aşa în pat şi să nu pot face o treabă? Îi foarte greu", spune o femeie. Este doar unul dintre miile de pacienţi care au ajuns în cabinetul specialiştilor din Iaşi în ultimul an. Are 67 de ani şi a cerut ajutorul psihiatrului la îndemnul unui preot. Depresia o apăsa atât de tare încât nici nu mai putea să iasă din casă.

Mărturia unei femei cu depresie

"Depresia asta e foarte grea boală. Io-te m-a luat aşa deodată cu nişte frici de aici, din burtă, cu arsuri, cu frică, palpitaţii, capul şi ameţeli şi nu mai vedeam nimica. Mă simţeam rău dar nu ştiam ce am. Cred că de vreo jumătate de an. Nu ştiam ce am. Am luat pastile de ficat, am luat de inimă, am zis că poate de la inimă sunt palpitaţiile astea", povesteşte pacienta.

După jumătate de an de suferinţă şi izolare a realizat că nu poate lupta singură. Cu atât mai mult cu cât nici familia ei nu părea să înţeleagă prin ce trece. "În ultimul an, în gărzi, am întâlnit tineri care au venit la spital în urgenţă pentru atac de panică sau pentru depresie uşoară şi tulburări de anxietate", a declarat Raluca Modoranu, medic psihiatru Institutul Socola Iași.

Deși sănătatea mintală este un subiect din ce în ce mai dezbătut în întreaga lume, în România cei care merg la psiholog sau psihiatru sunt în continuare aspru judecaţi. Asta deşi unul din doi europeni a avut nevoie de ajutor în ultimul an. "Există o oarecare ruşine, dar nu atât în ceea ce priveşte relaţia cu psihologul, ci în ceea ce priveşte identitatea lor personală. Le este ruşine ca ceilalţi să vadă cum că ei ar avea o problemă", spune Irina Mitrea, psiholog clinician Institutul Socola Iași.

"Toate reţelele de socializare contribuie la conştientizarea stării psihice şi la sănătatea mentala în general. În ultimii ani oamenii se adresează mult mai uşor la medic, mult mai uşor la psihoterapeut", a precizat Bianca Dumea, medic rezident.

Doar la Institutul Socola din Iaşi în prima jumătate a acestui an peste 5.000 de persoane au cerut ajutor de specialitate pentru că suferă de depresie. Mai bine de jumătate dintre aceste persoane sunt femei. Şi numărul specialiştilor este în creştere. "Am avut o concurenţă de peste 7 candidaţi pe un loc, iar în toamnă la Psihologie, la învăţământ la distanţă a fost concurenţa cea mai mare", spune Cornelia Mairean, prodecan Facultatea de Psihologie.

Anul acesta, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie a fost cea mai căutată.

